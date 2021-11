Stanz feiert klaren Sieg gegen Wartberg

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 20:23

SV Stanz erreichte in der Unterliga Nord A einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Atus Wartberg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Raiffeisen Stanz als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Das Spiel beginnt mit druckvollen Stanzern, die den Gegner zu Fehlern zwingen. Es sollte so auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Allerdings gelingt dies nur mithilfe von Wartberg, denn Unglücksrabe Muhammet Asan befördert den Ball ins eigene Netz (5.). Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. In der zwölften Minute erzielt Atus Wartberg den Ausgleich - Thomas Hölbling ist nach einer Unkonzentriertheit zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. In Minute 38 bejubelt SV Stanz allerdings schon das 2:1. Michael Gösslbauer trifft nach einem schnellen Angriff über die Seite. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Wartberger, die sich viel vorgenommen hatten. Spielertrainer Alexander Assigal lässt all seine Erfahrung spielen und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wartberg muss jetzt noch mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, kassieren aber in der Schlussphase auch noch das vierte Tor - Gösslbauer ist zum zweiten Mal zur Stelle und sorgt für den Endstand.

SV Stanz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 32 Gegentoren stellt SV Raiffeisen Stanz die schlechteste Abwehr der Liga. SV Stanz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Atus Wartberg in dieser Saison. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Seit vier Spielen wartet Wartberg schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SV Raiffeisen Stanz setzte sich mit diesem Sieg von Atus Wartberg ab und belegt nun mit 16 Punkten den achten Rang, während Wartberg weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt SV Stanz dann im nächsten Spiel SV Union Haus/E, während Atus Wartberg am gleichen Tag bei SV Stainach-Grimming antritt.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Mit so einem Sieg muss man natürlich zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, wenn auch das frühe Tor natürlich geholfen hat."

Unterliga Nord A: SV Raiffeisen Stanz – Atus Wartberg, 4:1 (2:1)

5 Eigentor durch Muhammet Asan 1:0

12 Thomas Hoelbling 1:1

38 Michael Goesslbauer 2:1

52 Alexander Assigal 3:1

93 Michael Goesslbauer 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!