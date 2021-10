Lassing feiert Sieg in flottem Spiel gegen Stanz

Details Montag, 25. Oktober 2021 08:32

SV Lassing gewann das Samstagsspiel gegen SV Stanz in der Unterliga Nord mit 4:2. SV Seerestaurant Lassing hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Ein Leichtes war es deswegen aber nicht gegen stark spielende Stanzer, die sogar in Führung lagen.

Der SV Stanz kam nach dem Sieg gegen Ausseerland mit breiter Brust ins Ennstal. Lassing- Coach Matthias Prommer musste nach wie vor auf eine Handvoll Akteure verzichten, zwar meldete sich Reinhard Scherz wieder fit, dafür fehlte Spielmacher Andrè Grill krankheitsbedingt. Vorab: trotz kühler Temperaturen wurde den Fans ein heißes Ballspektakel serviert!

Von Beginn an klappen beide Teams das Visier nach oben, die Gäste spielen mutig nach vorne und setzen Lassing unter Druck. Bereits in der fünften Spielminute der erste Höhepunkt im Match, Schiri Koren schickt Lassing-Goalie Grassecker wegen Torraubs frühzeitig unter die Dusche: er prallt mit einem Gegenspieler hart an der Strafraumgrenze zusammen und kassiert dafür die rote Karte. Tormann Lukas Streit wird eingewechselt, Philipp Mellem muss dafür vom Feld - die Prommer-Elf muss nun fast ein ganzes Match mit zehn Spielern agieren. Stanz spielt locker drauf los und kann durch Thomas Russ nach einer schönen Aktion in Minute 22 mit 0:1 in Führung gehen. Nur eine Minute später vergibt Georg Auer eine weitere Einschussmöglichkeit. Dann dreht sich das Blatt, Lassing wird stärker, spielt den gewohnt guten Kombinationsfußball und kommt ebenfalls zu einigen Chancen. Der schließlich verdiente Ausgleich fällt in Minute 31, Thomas Lemmer konnte nach einem Eckball einen Abpraller zum 1:1 verwerten. Dies ist auch der Halbzeitstand.

Zweiter Durchgang: Lassing kommt besser aus der Kabine und übernimmt zu Beginn das Kommando. In der 52. Spielminute holt Gäste-Tormann Höbling David Schweiger regelwidrig von den Beinen, den dafür verhängten Strafstoß verwertet Marc Zeiser sicher zur 2:1 Führung für den SV Lassing. Damit haben die Lassinger das Spiel gedreht. Aber die Gäste lassen nicht locker, geben wieder ordentlich Gas, kommen jedoch nicht mehr zu wirklich zwingenden Torchancen. Besser macht es die Heimmannschaft, nach einem perfekt gespielten Conter verwertet David Schweiger ein tolles Zuspiel von Jörg Stenitzer zum viel umjubelten 3:1. Die Vorentscheidung zu Gunsten von Lassing passiert dann in der 82. Spielminute, auch Thomas Lemmerer wird im Strafraum gefoult und der soeben eingewechselte Reinhard Scherz trifft sicher vom Elfmeterpunkt – Spielstand somit 4:1. Stanz kann in der 85. Minute noch ein Tor aufholen, Kapitän Michael Gösslbauer stellt mit einem perfekten Schuss ins Kreuzeck den Endstand von 4:2 für Lassing her.

SV Lassing belegt mit 20 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Mit dem Sieg baute SV Lassing die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Seerestaurant Lassing sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. SV Seerestaurant Lassing befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Stanz. Die mittlerweile 31 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. SV Raiffeisen Stanz rangiert mit 13 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Die Stärke von SV Stanz liegt in der Offensive – mit insgesamt 23 erzielten Treffern. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Raiffeisen Stanz momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Stanz in dieser Zeit nur einmal gewann.

Kommenden Dienstag (14:00 Uhr) tritt SV Lassing bei SV Thörl an. Am Samstag empfängt SV Raiffeisen Stanz Atus Wartberg.

Franz Stocker (Funktion Lassing): "Es war ein tolles Fußballspiel von beiden Seiten, so richtig nach dem Geschmack der Fans. Unserer Mannschaft muss man ausdrücklich gratulieren, für den unbändigen Willen und die tolle Moral, in Unterzahl gegen eine starken Gegner zu bestehen und zu gewinnen. Es darf wieder ein Pauschallob ausgesprochen werden!"

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Raiffeisen Stanz, 4:2 (1:1)

22 Thomas Russ 0:1

31 Thomas Lemmerer 1:1

51 Marc Zeiser 2:1

73 David Schweiger 3:1

84 Reinhard Scherz 4:1

85 Michael Goesslbauer 4:2

