Kompakt auf einen Blick: 58 Testspiele sind in der Unterliga Nord A fixiert

Details Freitag, 21. Januar 2022 06:55

Mit Freitag, 21. Jänner erwacht auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Winterschlaf". Dann rollt es wieder, das runde Leder, auf den Trainingsplätzen. Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. So "nebenbei" gilt es auch noch mit der auferlegten 2G-Regelung zurechtzukommen: Die 25-Personen-Obergrenze ist die Zahl aller gleichzeitig an einer Zusammenkunft teilnehmenden Personen, das heißt auch inklusive Schiedsrichterteam. Mal sehen welcher Club mit dieser etwas eigensinnigen Bestimmung in der Aufbauphase am besten zurechtkommt. Die Rückrunde gelangt dann mit 18. März zur Austragung. Bislang sind in der Unterliga Nord A bereits 58 Testspiele terminiert:

Die Terminierung des SV Stainach-Grimming, am Bild Andreas Steiner, lässt noch auf sich warten.

MANNSCHAFT GEGNER LIGA DATUM ERGEBNIS ESV MÜRZZUSCHL. Tobelbad OLM 05.02 Bruck/Mur II ULNB 12.02 Hirschwang 1.KL 15.02 St, Peter/K. ULNB 19.02 Turnau GLMÜ 26.02 Strallegg ULO 05.03 Hinterberg OLN 12.03 THÖRL St. Margareth. ULNB 05.02 Rapid Kapfenb. ULNB 13.02 Fohnsdorf ULNB 19.02 Oberaich GLMÜ 27.02 Krieglach GLMÜ 11.03 LASSING Gaishorn GLE 05.02 Schladming OLN 11.02 St. Peter/Fr. ULNB 19.02 Irdning OLN 26.02 Aigen GLE 12.03 PERNEGG Trofaiach OLN 22.01 St. Lorenzen/K. OLN 05.02 Obdach OLN 12.02 Gaal GLMU 19.02 Breitenau GLMÜ 26.02 Frohnleiten OLM 15.03 AUSSEERLAND B. Mitterndorf OLN 05.02 Ebensee 1.KL 11.02 Irdning OLN 19.02 Schladming OLN 11.03 Aigen GLE 19.03 PRUGGERN Gröbming GLE 05.02 Haus/E. ULNA 25.02 Öblarn GLE 26.02 Stein/Enns 1.Enns 05.03 D. Kaltenbrunn 1.KL 12.03 STANZ Strallegg ULO 05.02 Parschlug GLMÜ 12.02 Breitenau GLMÜ 20.02 St, Marein/L. GLMÜ 27.02 Turnau GLMÜ 06.03 St. Peter/Fr. ULNB 12.03 WARTBERG Krieglach II GLMÜ 05.02 Proleb GLMÜ 12:02 Turnau GLMÜ 19.02 Parschlug GLMÜ 05.03 Breitenau GLMÜ 12.03 WSV LIEZEN Proleb II 1.MMB 05.02 St. Gallen GLE 19.02 Irdning OLN 05.03 Ardning GLE 12.03 ADMONT Irdning OLN 29.01 Kraubath ULNB 20.02 St. Lorenzen/K. OLN 05.03 St. Gallen GLE 12.03 HAUS/E. Pruggern ULNA 25.02 Schladming II GLE 26.02 Hall GLE 05.03 ST. BARBARA Rapid Kapfenb. ULNB 03.02 Krieglach II GLMÜ 12.02 Parschlug GLMÜ 19.02

Bild: RIPU-Sportphotos

© Robert Tafeit