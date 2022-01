"Jährlich grüßt das Murmeltier": Diesmal will ESV Mürzzuschlag Ernte einfahren

Details Freitag, 21. Januar 2022 12:27

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Nord A lacht nach der Herbstrunde der ESV Sparkasse Mürzzuschlag. Damit bestätigt man die Form der letzten halbfertiggespielten Saisonen. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der SV Thörl. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Stainach-Grimming, der SV Seerestaurant Lassing bzw. der SC "1960" Team Styria RB Pernegg, die weiteren Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sportliche Leiter Helmut Hähnel, vom Tabellenführer, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Helmut Hähnel: "Mit 11 Siegen und 1 Unentschieden und einem Torverhältnis von 45:6 muss man von einer tollen Saison sprechen. Der bittere Beigeschmack ist dass unser einziges Unentschieden, ausgerechnet gegen den schärfsten Konkurrenten SV Thörl passierte. Weiters sind wir im Steirercup schon in der 3.Runde. Da geht es dann am Ostermontag beim ULNB-Club in Neumarkt weiter."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Helmut Hähnel: Die Stärken der Mannschaft sind im Kollektiv zu finden.Und vor allem ist unser Vorteil, dass die Trainer Wechselspieler bringen können und die Mannschaft wird dadurch aber nicht schwächer, das ja in den Unterklassen meistens der Fall ist."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Helmut Hähnel: Transfers sind eigentlich nur geplant wenn sich zufällig etwas ergibt.Von Langenwang ist Noah Fantur zu uns gestoßen und sonst werden wahrscheinlich noch 2 Spieler aus der U17 in den Kader der KM kommen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Helmut Hähnel: "Eigentlich sind wir auf allen Posten gut besetzt. Man sieht ja,die meisten Tore geschossen und die wenigsten bekommen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Helmut Hähnel: "Gott sei Dank sind alle Spieler fit,außer Shamri Saadat, der sich einer Kreuzband OP unterziehen muss."

Diesmal könnte es durchaus klappen mit der Rückkehr des ESV Mürzzuschlag in die höchste steirische Spielklasse.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Helmut Hähnel: "Trainingsbeginn ist Montag der 24.Jänner."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Helmut Hähnel: "Das erklärte Ziel ist unsere tolle Serie weiter fortzusetzen und daraus müsste sich der Aufstieg in die Oberliga ergeben. Nachdem ja 2x Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,haben wir jetzt ja die Sicherheit, dass die Herbstmeisterschaft Im Notfall gewertet wird."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Helmut Hähnel: "Wie es jetzt aussieht bleibt die 2G Regelung. Dies würde natürlich einige Fragen nach sich ziehen: Wer kontrolliert diese Regelung? Hier wird es nicht genügen dass es wie bis jetzt läuft und jeder Mannschaftsführer ist dafür verantwortlich. Hier wird der Fußballverband ins Spiel kommen und richtige Regeln aufstellen müssen. Bei uns ist die 2G Regelung kein Problem. 99% sind geimpft."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Helmut Hähnel: "Die Meisterschaft wird zwischen uns und dem SV Thörl entschieden werden. Ich glaube die anderen Vereine sind zu weit zurück."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Helmut Hähnel: "Ich glaube für eine Quali sind einfach die Leistungen des Teams zu unterschiedlich,was ja unverständlich ist, da wir ja einen Kader haben der zu mehr fähig wäre. Warum sie die Leistung nur selten bringen, ist schwer verständlich."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Helmut Hähnel: "Wir brauchen keinen Startrainer, wir haben mit Kurt Taferner und Ernst Fugger das beste Trainerduo für unsere Mannschaft."

