Alarmstufe rot: Gelingt es Haus/E. die gegebene Schieflage zu korrigieren?

Details Samstag, 19. Februar 2022 12:52

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Nord A lacht nach der Herbstrunde der ESV Sparkasse Mürzzuschlag. Damit bestätigt man die Form der letzten halbfertiggespielten Saisonen. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der SV Thörl. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Stainach-Grimming, der SV Seerestaurant Lassing bzw. der SC "1960" Team Styria RB Pernegg, die weiteren Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV Union Haus/Ennstal bleibt in der Hinrunde vieles bis alles schuldig. Mit nur 8 Zählern rangiert man nur am 12. bzw. vorletzten Tabellenplatz. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Haus-Sektionsleiter, Alfred Trinker, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Alfred Trinker: "Der Herbstdurchgang war wie erwartet, leider hatten wir ziemliches Verletzungspech."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Alfred Trinker: "Die Stärken waren sicherlich die Abwehr zu finden."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Alfred Trinker: "Mit Arno Pilz, Dominik Ista, Simon Wechner und Moritz Lange haben wir sehr viel gemacht. Zusätzlich haben wir einen zweiten Tormann geholt."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Alfred Trinker: "Verstärkung brauchen wir in der Offensive."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Alfred Trinker: "Derzeit gibt es keinen verletzten Spieler."



Der SV Haus/Ennstal befindet sich nach der dürftig gespielten Hinrunde in akuter Abstiegsgefahr.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Alfred Trinker: "Trainingsbeginn war der 24. Jänner 2022."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Alfred Trinker: "Ziel ist es, von der Abstiegsgefahr wegzukommen in ein gesichertes Mittelfeld in der Tabelle."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Alfred Trinker: "Wir haben einige ungeimpfte Spieler, aber diese sind genesen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Alfred Trinker: "Mürzzuschlag und Thörl."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Alfred Trinker: "Für das ÖFB-Team wird es sehr schwierig, sich für Katar zu qualifizieren."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Alfred Trinker: "Unser Trainer ist sehr gut. Benötigen würden wir einen herausragenden Mittelstürmer."

Bild: SV Haus/Ennstal

© Robert Tafeit