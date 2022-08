Lassing zerlegt Rapid Kapfenberg nach Rückstand mit 6:1

Details Sonntag, 07. August 2022 18:53

SV Seerestaurant Lassing erteilte ASC Rapid Kapfenberg in der Unterliga Nord A zum Saisonauftakt eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Dabei führten zunächst die Kapfenberger mit 1:0. Dann drehte aber Lassing auf und holte drei Punkte.

Die Jungs von der Kapfenberger Fußballakademie beginnen wie aus der Pistole geschossen und setzen Lassings Abwehr ordentlich unter Druck. Bereits in der zweiten Spielminute erzielt Dino Dimmel per Elfmeter das 1:0 für seine Mannschaft, ein unglückliches Foul von Tormann Alex Grassecker war dem Strafstoß vorangegangen. In Minute sechs hat Lassing Glück, ein Lattenpendler springt zurück ins Feld und bewahrt somit die Heimmannschaft vor dem 0:2. Die ersten 20 Minuten gehören klar den Gästen, dann wendet sich das Blatt: in der 22.Minute versenkt Julian Pachler einen Freistoß ganz gefinkelt im Gästetor zum 1:1 Ausgleich und plötzlich ist die Prommer-Mannschaft in gewohnter Stärke wieder voll da. Zehn Minuten später erzielt Marlon Grill mit einem Weitschuss aus rund 25 Metern die 2:1 Führung – ein Treffer Marke Traumtor! Lassing kommt noch zu zwei guten Chancen, aber der junge Gästetormann Jonas Froihofer zeigte sein Können - Halbzeitstand somit 2:1 für den SVL.

Rapid Kapfenberg kommt zu Beginn der zweiten Hälfte wieder gut ins Spiel, kann aber den starken Beginn von Hälfte eins nicht so richtig wiederholen. Lassing wird mit Fortdauer des Spieles immer dominanter und ab der 60. Spielminute spielen Grill, Pacher & Co so richtig groß auf, was auch zum Erfolg führt: In Minute 78 erzielt Marc Zeiser nach einer Ecke per Kopf das 3:1, vier Minuten später ist die Entscheidung gefallen, als Marlon Grill einen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar im Kreuzeck versenkt. In Minute 86 lässt Simon Hörmann den Ball im Gästenetz zappeln, aber Schiri Bencun entscheidet auf Abseits, wohl eine etwas eigenartige Entscheidung. Aber Lassing lässt nicht locker, Marc Meitz konnte jeweils traumhafte Zuspiele in Tore ummünzen und erzielt in zwei Minute zwei weitere tolle Tore zum 5:1 bzw. 6:1. Das wars, Endstand 6:1 für Lassing

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Nach dem holprigen Start haben wir groß aufgespielt und der jungen Kapfenberger Mannschaft wenig Chance gelassen. Toller Auftakt mit sensationellen Toren zum Meisterschaftsbeginn, aufgrund der zweiten Hälfte muss der gesamten Mannschaft ein ganz fettes Pauschallob ausgesprochen werden!"

