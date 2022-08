Lassing zieht gegen WSV Liezen den Kürzeren

Details Montag, 15. August 2022 09:33

SV Lassing steckte am Samstag in der Unterliga Nord A die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen WSV Liezen mit 1:2. Wie in der Vorwoche lag man wieder zurück, dieses Mal konnte aber nicht genug zugelegt werden.

Das Spiel hat kaum begonnen, schon erzielt Kapitän Manuel Eingang per Kopf das 1:0 für den WSV Liezen (Minute 3). Lassings Abwehr lässt einen Angriff über die rechte Seite gewähren und die gute Flanke kann Eingang ohne viel Gegenwehr per Kopf verwerten. So wie in der ersten Runde muss also das Prommer-Team von Beginn an einem Rückstand nachlaufen. Lassing kommt nicht recht in die Gänge und tut sich in diesem Spiel schwer. Dass dann auch noch das Pech dazukommt, tat das seinige: in Minute 13 setzt Marlon Grill einen Strafstoß nach einem Foul an Marc Meitz an die Stange und in Minute 16 entscheidet der Schiri nach einem wunderschönen Pachler-Tor auf Abseits, das jedoch nie und nimmer der Fall gewesen ist. Der zweite Treffer für den WSV entsteht aus einem völlig unnötigen Freistoß, der ein ordentlicher Abwehrfehler vorangegangen war. Csaba Bela Petruska setzt den Ball halbhoch in die Lassinger Maschen (Minute 41). Halbzeitstand somit 2:0 für die Hausherren.

Zweite Hälfte: Trainer Matthias Prommer reagiert und bringt mit David Schweiger und Simon Hörmann zwei junge Kräfte für die Offensive, was dem Lassinger Spiel gut tut. In Minute 52 erzielt David Schweiger mit einer guten Aktion den Anschlusstreffer, in dieser Phase des Spiels sicher verdient. Obwohl die Spielanteile für die Gäste immer mehr werden, läuft das Lassinger- Werkl nicht so wie gewohnt. Der WSV steht sehr tief und versuchte mit weiten Bällen die beiden Stürmer einzusetzen, außer einer Corner-Stafette bleiben jedoch die Aktionen relativ gefahrlos. Trainer Prommer bringt weitere junge Kräfte, aber die Liezener Abwehr verteidigt gut oder drischt die Kugel weg und bringt so den knappen Vorsprung ins Ziel – Endstand 2:1. Franz Stocker (Sportlicher Leiter): "Trotz zwei, drei Chancen in der ersten Hälfte war es leider ein schwacher Auftritt von unserer Mannschaft, das sogenannte „Feuer“, das die Mannschaft immer auszeichnet, wurde vermisst. In der zweiten Hälfte hatten wir wieder viele Spielanteile, aber der verdiente Torerfolg blieb aus. Schade."

Unterliga Nord A: WSV Liezen – SV Seerestaurant Lassing, 2:1 (2:0)

52 David Schweiger 2:1

41 Csaba Bela Petruska 2:0

4 Manuel Eingang 1:0