Niederlage in letzter Minute - Arno Pilz schießt SV Lassing ins Tal der Tränen!

Samstag, 03. September 2022

SV Seerestaurant Lassing und SV Union Haus/E. lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Enttäuscht verließen die knapp 150 Zuseher die Anlage der Heimischen, als Arno Pilz in Minute 93 für den entscheidenden Last-Minute-Treffer sorgte!

SV Lassing geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Simon Oberhamberger souverän das schnelle 1:0 für Haus/E. erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Thomas Fuchs mit einem Schuss ins lange Eck den Vorsprung von SV Union Haus/E. Das 1:2 von SV Seerestaurant Lassing bejubelte Thomas Lemmerer (31.). Ein Tor auf Seiten von Haus/E. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.



In der 57. Minute brachte David Schweiger den Ball im Netz des Gasts unter. Der Treffer zum 3:2 sicherte SV Union Haus/E. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Oberhamberger in diesem Spiel (60.). In der 89. Minute erzielte Julian Pachler das 3:3 für SV Lassing. Arno Pilz stellte für Haus/E. im Schlussakt den Führungstreffer und damit den Sieg sicher (93.). Zum Schluss feierte SV Union Haus/E. einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Seerestaurant Lassing.

Die Hintermannschaft von SV Lassing steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 15 Gegentore kassierten die Gastgeber im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage von SV Seerestaurant Lassing bleibt angespannt. Gegen Haus/E. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Union Haus/E. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog Haus/E. an SV Lassing vorbei auf Platz drei. SV Seerestaurant Lassing fiel auf die siebte Tabellenposition. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Union Haus/E. bei.

Am kommenden Sonntag tritt SV Seerestaurant Lassing bei SV Stainach-Grimming an, während Haus/E. zwei Tage zuvor ASC Rapid Kapfenberg empfängt.

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Union Haus/E, 3:4 (1:2)

93 Arno Pilz 3:4

89 Julian Pachler 3:3

60 Simon Oberhamberger 2:3

57 David Schweiger 2:2

31 Thomas Lemmerer 1:2

13 Thomas Fuchs 0:2

4 Simon Oberhamberger 0:1