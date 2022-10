Vierter Lassing-Sieg en suite - fünf Tore gegen Pernegg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 22:56

Siebenmal standen sich die beiden Mannschaften bisher gegenüber, dreimal war Pernegg erfolgreich, dreimal wurde Unentschieden gespielt, somit hatte Lassing bis jetzt nur einen Sieg zu verzeichnen. Diese Bilanz wollten die Prommer-Jungs natürlich verbessern und die Vorzeichen dafür standen nicht schlecht – schließlich kann man auf drei volle Erfolge aus den letzten drei Runden zurückblicken.

Die Gäste bekamen von der ersten Minute an den vollen Druck von Lassing zu spüren und so dauerte es nur vier Minuten bis Simon Hörmann per Kopf das 1:0 für den SVL erzielte. In dieser Tonart ging es weiter und in Minute neun traf Julian Pachler mit einem tollen Weitschuss zum 2:0 – somit war einmal für klare Fronten gesorgt. In der Folge kam Pernegg etwas besser ins Spiel, konnte aber vorerst keine gefährlichen Akzente setzen. Beide Teams taten sich auf dem äußerst schwierigen Terrain schwer, der tagelange Regen hatte Lassings Grün zu einem tiefen und schwer bespielbaren Platz gemacht. Die Prommer-Mannschaft

hatte wieder Spielanteile ohne Ende, aber die Gäste standen nicht schlecht, so dass in Hälfte eins kein weiterer Treffer für die Heimischen möglich war. Pernegg gelang in Hälfte eins nichts zählbares, Halbzeitstand bei strömenden Regen somit 2:0.

Lassing begann die zweite Hälfte wieder äußerst druckvoll und nur fünf Minuten nach Wiederbeginn versenkte Marc Meitz einen Traumfreistoß von Simon Hörmann zur 3:0 Führung. Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen und spielten weiter gut mit, besonders bei Konterangriffen musste sich Tomann Streit einige Male strecken. In der 60. Minute verkürzte Daniel Gissing auf 3:1, er traf aus kurzer Distanz genau ins Kreuzeck. Dann schlug wieder Lassings „Magisches Duo“ zu, in Minute 64 traf Julian Pachler nach toller Hörmann-Vorarbeit zum 4:1 und fünf Minuten später war wieder Simon Hörmann am Zug und erzielte in seiner unnachahmlichen Art das 5:1. Somit war die Suppe wohl gelöffelt, Pernegg gab aber nie auf und konnte durch Andreas Stelzer in Minute 89 noch eine Ergebniskosmetik vornehmen und auf 5:2 verkürzen.

SV Lassing hat nach dem souveränen Erfolg über SC Pernegg weiter die zweite Tabellenposition inne. Der Angriff von SV Seerestaurant Lassing wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 37-mal zu. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Lassing. Mit vier Siegen in Folge ist SV Seerestaurant Lassing so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SC "1960" Team Styria RB Pernegg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Nun musste sich SC Pernegg schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SC "1960" Team Styria RB Pernegg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt SV Lassing bei SV Emanuels Fotodesign Stanz an, während SC Pernegg einen Tag zuvor ASC Rapid Kapfenberg empfängt.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Wieder eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft und somit ein verdienter Sieg bei doch schwierigen Verhältnissen. Pernegg war sehr bemüht, war aber im Großen und Ganzen chancenlos. Das Ergebnis geht auch so in Ordnung."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 5:2 (2:0)

89 Andreas Stelzer 5:2

69 Simon Hoermann 5:1

64 Julian Pachler 4:1

60 Daniel Gissing 3:1

51 Marc Meitz 3:0

9 Julian Pachler 2:0

4 Simon Hoermann 1:0