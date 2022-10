Ausseerland kommt gegen Ligaschlusslicht Parschlug nicht über Remis hinaus

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:36

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen FC VIVAMAYR Ausseerland und SC Parschlug 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war SC Parschlug mitnichten. Parschlug kam gegen FC Ausseerland zu einem achtbaren Remis. Die Ausseer waren ab 68. Minute aber mit einem Mann weniger auf dem Platz. Damit kommen die Ausseer auch gegen das Tabellenschlusslicht nicht wirklich aus der Krise. Das Remis ist wohl zu wenig.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Parschlugern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Pascal Baumgartner brachte Parschlug in der 23. Minute in Front. Mit der Führung im Rücken wollen die Parschluger nachlegen, was aber nicht gelingt, auch wenn die Parschluger sogar gute Chancen vorfinden. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Im zweiten Durchgang wird Ausseerland stärker. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. Janos Ferenc Kanalas war es, der in der 53. Minute den Ball im Tor von SC Parschlug unterbrachte. Dann schwächen sich die Ausseer selbst, indem Kilian Posch die Rote Karte sieht und frühzeitig unter die Dusche muss. Im weiteren Verlauf gibt es keine echten Höhepunkte mehr. Am Ende trennten sich Ausseerland und Parschlug schiedlich-friedlich.

FC VIVAMAYR Ausseerland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. FC Ausseerland muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Nord A markierte weniger Treffer als Ausseerland. FC VIVAMAYR Ausseerland verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Für FC Ausseerland sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit lediglich vier Zählern aus zehn Partien steht SC Parschlug auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 15 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Parschlug. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Am kommenden Samstag trifft Ausseerland auf ESV Sparkasse Mürzzuschlag, SC Parschlug spielt am selben Tag gegen FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Die Leistung in Halbzeit 1 war indiskutabel, nach Seitenwechsel haben wir uns zusammengerissen und auch zu zehnt alles versucht. Leider ist uns der Siegtreffer nicht mehr gelungen. warum wir nicht von Beginn an so gespielt haben ist mir völlig unerklärlich, das müssen wir intern noch ordentlich analysieren."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SC Parschlug, 1:1 (0:1)

53 Janos Ferenc Kanalas 1:1

23 Pascal Baumgartner 0:1