Lassing seit sechs Spielen ohne Niederlage: Sieg gegen Pruggern

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 17:26

Bei SV Lassing holte sich SV Pruggern am Freitagabend in der Unterliga Nord eine 0:2-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich SV Seerestaurant Lassing gegen Pruggern drei Zähler ein. Lassing bleibt damit Verfolger von Tabellenführer ESV Mürzzuschlag und ist bereits seit sechs Runden ungeschlagen.

Von Beginn an entwickelt sich ein munteres Fußballspiel, so richtig nach dem Geschmack

des Publikums. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier, ein rassiges aber stets faires

Match ist das Ergebnis. Lassing hat wohl mehr Spielanteile als der Gegner, aber diese versuchen mit viel Laufarbeit dagegen zu halten. In Minute 16 zieht Andrè Grill vom Mittelkreis ab, sein Weitschuss geht über Tormann Schrempf hinweg, aber das Aluminium rettet die Gäste vor dem Verlusttreffer. Der Pruggerer Tormann soll in der Folge weiterhin im Mittelpunkt stehen, denn Lassing erspielt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber Sebastian Schrempf macht an diesem Tage alles richtig und hielt mit Glanzparaden seine Mannschaft im Spiel. Auf der anderen Seite kommen die Gäste zu einigen Kontern, aber auch Lassings Hintermannschaft steht felsenfest. Halbzeitstand somit 0:0.

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste endete. Nämlich wieder hochinteressant, gute Aktionen hüben wie drüben, doch Lassing wird mit der Zeit immer dominanter. Schließlich gelingt in Minute 70 Marlon Grill der verdiente Treffer zum 1:0 für Lassing, er knallt nach einem Gestocher den Ball unhaltbar in die Maschen. Pruggern-Goalie Schrempf wird weiterhin nicht langweilig, denn das Spiel verlegt sich mehr und mehr in den Gästesektor, aber das Runde wollte einfach nicht in das Eckige. Schließlich erlöst in Minute 88 Andrè Grill seine Mannschaft und ganz Lassing, er trifft auf seine unnachahmliche Art zum Endstand von 2:0 für den SV Lassing

Der Zu-null-Sieg lässt SV Seerestaurant Lassing passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt SV Lassing den besten Angriff der Unterliga Nord A. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Seerestaurant Lassing.

Pruggern findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 17 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern derzeit auf dem Konto.

SV Pruggern entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich. SV Lassing scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SV Seerestaurant Lassing stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei TUS "Ennstaltrapez" Admont vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Pruggern ASC Rapid Kapfenberg.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Tolles Spiel, guter Einsatz von beiden Mannschaften, aufgrund der vielen Chancen aber ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. Angemerkt sei noch, die Pruggerer Jungs boten eine tadellose Leistung, die ihren Tabellenrang bei weitem nicht entspricht!"

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 2:0 (0:0)

89 Andre Grill 2:0

70 Marlon Grill 1:0