Ausseerland bezwingt Haus nach 0:1-Rückstand

Samstag, 22. Oktober 2022

Nichts zu holen gab es für SV Union Haus/E. bei FC VIVAMAYR Ausseerland. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Ausseerland die Nase vorn.

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Ausseer. Die Hauser gingen nämlich nach zehn Minuten bereits mit 1:0 in Führung. Für das erste Tor sorgte Simon Oberhamberger. Die Ausseer befürchteten schon das Schlimmste, ehe Daniel Buchner sein Team in der 28. Minute sehenswert ins Spiel zurückbrachte. Das sollte es für die erste Halbzeit aber noch nicht gewesen sein. Nikolaus Eder stellte die Weichen für FC VIVAMAYR Ausseerland auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 2:1 zur Stelle war. Damit haben die Ausseer das Spiel gedreht und es geht mit der knappen Führung auch in die Kabine.

Im zweiten Durchgang ist das Spiel lange sehr ausgeglichen. Haus wird dann aber immer offensiver und riskiert mehr. Man ist dem 2:2-Ausgleich nahe, ehe Ausseerland die Führung ausbaut - nämlich in der 73. Minute auf 3:1 - Christian Gasmjäger ist nach einem Konter erfolgreich. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann schwächen sich die Hauser auch noch selbst, indem Marco Geisler die Sicherungen durchbrennen. Er sieht Glatt-Rot wegen Beleidigung, ehe der Schiedsrichter die Partie abpfiff.

FC Ausseerland muss sich trotz des Sieges um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ausseerland im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. FC VIVAMAYR Ausseerland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt SV Union Haus/E. weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

FC Ausseerland tritt am kommenden Samstag bei SV Stainach-Grimming an, Haus/E. empfängt am selben Tag FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Mit dem Sieg fällt uns ein großer Stein vom Herzen. Die drei Punkte sind sehr wichtig für die Moral und könnten noch wichtiger sein für den weiteren Saisonverlauf. Ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht, auch wenn es uns die Hauser sehr schwer gemacht haben."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SV Union Haus/E, 3:1 (2:1)

73 Christian Gamsjaeger 3:1

38 Nikolaus Eder 2:1

28 Daniel Buchner 1:1

11 Simon Oberhamberger 0:1