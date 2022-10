Neuper-Goldtor bringt Stainach-Grimming drei Punkte gegen Ausseerland

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 15:47

Stainach-Grimming trug gegen Ausseerland einen knappen 1:0-Erfolg davon. Einen packenden Auftritt legte Stainach-Grimming. dabei jedoch nicht hin. Für die Ausseer ist die Niederlage doppelt bitter. Hätte man mit einem Sieg den Konkurrenten überholt, liegt man jetzt fünf Punkte dahinter. Da in der Unterliga Nord A eine Runde aus dem Frühjahr vorgezogenen wird, haben die Ausseer nächste Woche aber eine Chance, sich noch vom Schleudersitzrang 12 zu entfernen - vorausgesetzt die Konkurrenz punktet nicht, doch der Reihe nach.

Die Partie ist von Beginn an offen geführt. Zwar sehen die Fans keinen Fußballleckerbisschen, allerdings ist hohe Intensität zu sehen. Martin Neuper brachte FC VIVAMAYR Ausseerland in der 33. Minute ins Hintertreffen - er schlenzt das Leder nach einem Ballverlust der Gäste ins lange Eck - schöner Treffer. Mit der Führung im Rücken wollen die Stainacher nachlegen, was aber nicht gelingen sollte. Letztendlich hatte SV Stainach-Grimming Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Ausseerland riskiert

Im zweiten Durchgang riskierten die Ausseer aber ordentlich und erspielten sich auch die eine oder andere Halbchance. Für Tore reicht es aber nicht - auch weil am Ende das Glück fehlt. Im entscheidenden Moment ist immer ein Fuß der Stainacher dazwischen oder der Goalie ist auf seinem Posten. In der Schlussphase werfen die Ausseer alles nach vorne und riskieren, während Stainach auf den entscheidenden Konter lauern. Der sollte aber nicht kommen. So bleibt bis zur letzten Sekunde spannend. Es bleibt aber beim 1:0-Sieg der Hausherren.

Mit fünf Siegen weist die Bilanz des Heimteams genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Stainach-Grimming die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Wo bei FC Ausseerland der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Ausseerland in dieser Zeit nur einmal gewann.

Stainach-Gr. setzte sich mit diesem Sieg von FC VIVAMAYR Ausseerland ab und belegt nun mit 18 Punkten den siebten Rang, während FC Ausseerland weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Während SV Stainach-Grimming am kommenden Samstag FC Mayr-Melnhof Gaishorn empfängt, bekommt es Ausseerland am selben Tag mit SV Central Dancing Hinterberg zu tun.

Gerhard Weissenbacher (Trainer Ausseerland): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir uns viel vorgenommen hatten. Wir sind aber - obwohl wir das Spiel über weite Phase offen halten konnten - nicht wirklich ins Spiel gekommen. Wir können jedenfalls besseren Fußball spielen. Wir haben nächste Woche in Hinterberg eine neue Gelegenheit auf drei Punkte."

Unterliga Nord A: SV Stainach-Grimming – FC VIVAMAYR Ausseerland, 1:0 (1:0)

33 Martin Neuper 1:0