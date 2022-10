Bärenstarke zweite Halbzeit bringt Hinterberg Kantersieg in Lassing

Mit SV Lassing und SV Hinterberg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SV Seerestaurant Lassing schien Hinterberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Die beiden Mannschaften standen sich im Übrigen noch nie gegenüber.

Von der ersten Minute an geben beide Mannschaften Gas, es entwickelte sich ein

richtig flottes Spiel. Bereits in der siebenten Spielminute können die Gäste über die Führung jubeln, Hinterberg-Kapitän Krobath Hans Peter nutzt ein Missverständnis in Lassings Abwehr. Das Spiel geht auf hohem Niveau weiter, es gibt Chancen hüben wie drüben, man sieht ein rassiges Spiel, so richtig nach dem Geschmack des Publikums, bei dem die Prommer-Mannschaft etwas mehr Spielanteile hat. Aufgefallen ist die unglaublich starke Leistung von Hinterberg-Goalie Delijaj, der einen sensationell guten Tag erwischt hatte. Zweimal scheitert Julian Pachler, auch Simon Hörmann, Jörg Stenitzer und Marlon Grill finden im Tormann ihren Meister. Auf der anderen Seite ebenfalls einige Torszenen, aber es blieb bei der knappen Führung der Gäste.

Hinterberg zieht davon

Lassing kann dann im zweiten Durchgang aber nicht mehr zulegen und die Gäste übernehmen mehr und mehr das Spiel. Der zweite Treffer in Minute 50 entspringt einer schönen Doppelpasskombination, als Torschütze kann sich Stiven Stojcevic in die Liste eintragen. Nur wenige Minuten später fällt die Vorentscheidung in diesem Spiel, Luca Makotschnig sieht dass Lassing-Goalie Lukas Streit weit vor seinem Tor steht, er erzielt mit einem gefühlvollen Heber das 3:0 für Hinterberg. Lassing muss sich auf das Kontern verlegen, aber der Gästetormann ist weiter ein echtes Bollwerk. Nach einem schönen Spielzug erzielt Kerim Avdic schließlich auch noch das 4:0, was auch den Endstand bedeutete.

Mit diesem Sieg zog SV Hinterberg an SV Lassing vorbei auf Platz drei. Die Gastgeber fielen auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Während SV Seerestaurant Lassing damit nach sieben ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Hinterberg mit dem achten Sieg und dem fünften Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

SV Lassing stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei ASC Rapid Kapfenberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Central Dancing Hinterberg FC VIVAMAYR Ausseerland.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war ein gutes Unterligaspiel, bei dem die Gäste aufgrund der starken zweiten Halbzeit und einer guten Tormannleistung verdient gewonnen haben - das muss man anerkennen – wir gratulieren!"