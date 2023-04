Parschlug verlangt SV Lassing alles ab

Details Montag, 03. April 2023 02:42

Parschlug und SV Lassing lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. SC Parschlug erlitt gegen SV Seerestaurant Lassing erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV Lassing hatte mit 5:2 gewonnen.

Dem SC Parschlug gelang ein Auftakt nach Maß, in Minute drei verschätzte sich Lassing Goalie Lukas Streit und wurde von Dragan Jurisic vom 16-Meter-Eck zum 1:0 überhoben. Die Prommer-Mannschaft ließ sich aber nicht beirren, klappte das Visier eine Stufe höher und bereits fünf Minuten später traf Udo Landl zum 1:1 Ausgleich – er verwertete einen Abpraller nach einem Stangenschuss von David Schweiger sicher in den Maschen. Beide Teams boten

einen offenen Schlagabtausch, die Heimmannschaft kämpfte um jeden Ball, Lassing war jedoch spielerisch um einiges besser positioniert, tat sich aber auf dem ungewohnt kleinen Platz nicht leicht. Nach rund 20 Minuten gelang Parschlug erneut die Führung, ein abgefälschter Schuss fand durch Michael Schober den Weg zum 2:1 unhaltbar ins Lassinger Gehäuse. Lassing dreht nochmals am Gashahn und wurde nach etlichen guten Angriffen belohnt: Julian Pachler versenkte nach einem Foulspiel den dafür verhängten Freistoß direktzum 2:2-Ausgleich (Minute 32). Lassing kam noch zu zwei Möglichkeiten, Parschlug

reklamierte vergebens ein angebliches Handspiel im Strafraum von Lassing, aber es blieb alles beim Alten und so gingen beide Mannschaft mit einem 2:2 in die Halbzeitpause.



In Durchgang zwei ein ähnliches Spiel, die Heimischen kämpften als Tabellenletzter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, liefen sich aber immer wieder in Lassings Abwehr fest. Einige Standards wie Eckbälle brachten für Parschlug nichts ein oder scheiterten am eigenen

Unvermögen. Lassing tat sich technisch auf dem immer schwieriger bespielbaren Terrine etwas leichter und zeigte einige gute Spielzüge. Schließlich gelang nach einem Freistoß dem stark spielenden Tobias Kreiter ein Kopfballtreffer, er krönte seine Leistung mit der 3:2-Führung für Lassing (Minute 75). Folgend verwaltete die Prommer-

Mannschaft die Führung geschickt und brachte die drei Punkte sicher ins Trockene.



47 Gegentreffer musste Parschlug im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich sechs Zählern aus 16 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SC Parschlug auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Bei SV Seerestaurant Lassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). SV Lassing behauptet nach dem Erfolg über Parschlug den dritten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz von SV Seerestaurant Lassing sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte SV Lassing lediglich fünf Niederlagen ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Lassing deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SV Seerestaurant Lassing in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag trifft SC Parschlug auf ASC Rapid Kapfenberg, SV Seerestaurant Lassing spielt tags zuvor gegen ESV Sparkasse Mürzzuschlag.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Verdienter Sieg unserer Mannschaft, die spielerisch dem Gegner eindeutig überlegen war. Parschlug kämpfte und rackerte, konnte aber spielerisch nicht überzeugen."

Unterliga Nord A: SC Parschlug – SV Seerestaurant Lassing, 2:3 (2:2)

75 Tobias Kreiter 2:3

32 Julian Pachler 2:2

19 Michael Schober 2:1

8 Udo Sven Landl 1:1

3 Dragan Jurisic 1:0

