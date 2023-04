Pernegg schlägt Gaishorn: Prosser-Goldtor ohne ein einziges Mannschaftstraining

Details Samstag, 08. April 2023 14:48

Im Spiel von SC Pernegg gegen FC Gaishorn gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SC "1960" Team Styria RB Pernegg. Mit breiter Brust war FC Mayr-Melnhof Gaishorn zum Duell mit SC Pernegg angetreten – der Spielverlauf ließ bei Gaishorn jedoch Ernüchterung zurück. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

In den ersten 25 Minuten zeigt Gaishorn, warum sie an Platz 2 der Tabelle stehen, und dominieren das Spiel gegen den Elftplatzierten Pernegg. Nach dem 1:0 der Gäste schalten diese jedoch einen Gang zurück und Pernegg kommt besser ins Spiel. Aufgrund der hochstehenden Hintermannschaft ergeben sich immer mehr Räume, weshalb Pernegg das Spiel noch vor der Pause mit zwei schön herausgespielten Toren durch Dominik Kalb und Tobias Stadler drehen kann.

Nach der Halbzeit legte Gaishorn wieder einen Gang zu und drückt die Pernegger in die eigene Hälfte. Aber auch Pernegg hat im Konter gute Möglichkeiten, für die Vorentscheidung zu sorgen. Schlussendlich schafft jedoch Gaishorn nach einem Eckball und einem Gestocher im Strafraum, den Ausgleich zu erzielen. Danach wird das Spiel von weiten Bällen dominiert, mit Torchancen auf beiden Seiten auf den Sieg. Als alle bereits mit einem Unenschieden rechnen, wechelt Pernegg-Trainer Martin Prosser in der 89. Minute seinen Sohn Matthias ein, der erst am Mittwoch aufgrund von verletzungsbedingten Personalproblemen in der Offensive, nach Wartezeit nach Pernegg transferiert wurde. Und wie man schon Ahnen konnte, tankt sich Lukas Enzinger in der 93. Minute durch und wird vom Gästetormann gefoult. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, weshalb der Ball über Umwege zum eingewechselten Prosser kommt und der 29-jährige Stürmer aus abseitsvertächtiger Position den Siegestreffer erzielt - Detail: er hat vor seinem Einsatz kein einziges Training mit der Mannschaft absolviert.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SC "1960" Team Styria RB Pernegg auf den zehnten Rang kletterte. SC Pernegg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. SC "1960" Team Styria RB Pernegg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Patzer von FC Gaishorn zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Gaishorn bisher zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft SC Pernegg auf SV Central Dancing Hinterberg, FC Mayr-Melnhof Gaishorn spielt tags darauf gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz.

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Natürlich nehmen wir diese drei Punkte sehr gerne mit. Es war eine unglaubliche Partie, wo wir auch das Glück auf unserer Seite hatten. Die Leistung hat trotzdem mehr als gestimmt. Das der Sohn unseres Trainers auf so eine Weise dann auch noch ein Tor erzielt, ist die Draufgabe."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 3:2 (2:1)

93 Matthias Prosser 3:2

68 Christian Simbuerger 2:2

46 Tobias Stadler 2:1

38 Dominik Kalb 1:1

15 Christian Simbuerger 0:1

