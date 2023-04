ESV Mürzzuschlag gewinnt Krimi gegen Lassing

Details Samstag, 08. April 2023 15:40

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das ESV Mürzzuschlag mit 2:1 gegen SV Lassing gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte Mürzzuschlag dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer einen Erfolg geholt und einen 6:3-Sieg zustande gebracht.

In den ersten zehn Minuten gibt es ein Abtasten, beide Teams stehen kompakt, um keine Fehler zu machen. In Minute 13 sorgt Julian Pachler nach einem Eckball mit einem satten Schuss für erste Gefahr im Gästestrafraum, aber der Ball geht knapp über die Latte. Zehn Minuten später der erste Torjubel für Lassing, nach einem guten Spielzug trifft David Schweiger zum 1:0, der Treffer wird aber wegen Abseits aberkannt. In Minute 25 geht Mürzzuschlag durch Julian Krenn in Führung, er kann einen Abspielfehler ausnutzen und trifft zum 1:0 für seine Mannschaft. Der Torjubel der Mürzzuschlager ist noch nicht verstummt, schon steht es 1:1 – nur eine Minute später erzielt Udo Landl den Ausgleichstreffer, er verwertet eine Pachler-Flanke souverän und bessert seinen zuvor begangenen Fehler postwendend aus. Das Spiel geht hin und her, ein gutes Unterligamatch, bei dem beide Mannschaften zu Möglichkeiten kamen, aber vorerst keine weiteren Tore gelingen wollen.

Die Gäste erwischen den besseren Start und gehen in Minute 49 abermals durch Julian Krenn mit 2:1 in Führung, nachdem Lassing den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen kann. In der Folge wird Lassing immer stärker und setzt die Gäste unter Druck. Ab der 60. Minute ist die Prommer-Mannschaft eindeutig das agilere Team. Trotz etlichen guten Chancen durch Julian Pachler, Simon Hörmann, Jörg Stenitzer, Marc Meitz oder Marlon Grill (mit einem sensationellen Fersler), will der Ausgleich nicht gelingen. Jeder Schuss, jeder Ball wurde irgendwie geblockt und abgewehrt oder es steht ein Körper im Wege, sodass das Runde nicht ins Eckige findet. Mürzzuschlag kommt nur noch zu wenigen Konterangriffen, ohne wirklich gefährlich zu werden. Somit endet das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg der Gäste, die die Tabellenführung ausbauen können und den Meistertitel so gut wie im Sack haben.

Bei SV Lassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (56). Die Heimmannschaft hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. SV Seerestaurant Lassing verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Lassing insgesamt nur sechs Zähler.

Wer soll ESV Sparkasse Mürzzuschlag noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen SV Seerestaurant Lassing die nächsten drei Punkte und führen das Feld der Unterliga Nord A weiter an. Mit dem Sieg knüpfte Mürzzuschlag an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ESV Mürzzuschlag 14 Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. ESV Sparkasse Mürzzuschlag scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach ESV Mürzzuschlag stellt SV Lassing mit 56 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für SV Seerestaurant Lassing ist SV Union Haus/E. (Samstag, 16:00 Uhr). Mürzzuschlag misst sich am selben Tag mit ASC Rapid Kapfenberg (15:00 Uhr).

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das ist ein unglückliche Niederlage. Schade, denn unsere Mannschaft hätte sich nicht nur den Ausgleich, sondern auch den Sieg in diesem Spiel verdient. Aber auch das ist Fußball. Wir gratulieren sportlich fair dem ESV Mürzzuschlag."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – ESV Sparkasse Mürzzuschlag, 1:2 (1:1)

49 Julian Krenn 1:2

26 Udo Sven Landl 1:1

25 Julian Krenn 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei