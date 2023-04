Punkteteilung im Kellerduell zwischen Ausseerland und Pruggern

Details Sonntag, 16. April 2023 08:20

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich FC VIVAMAYR Ausseerland und SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte SV Pruggern die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 1:0 gesiegt. Das Remis bringt weder den Pruggerern noch den Ausseern etwas, wobei Ausserland die Gäste auf Distanz hält. Acht Punkte trennen die beiden Teams im Tabellenkeller voneinander.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Ausseern, die sich nach wenigen Augenblicken auch schon das erste Mal im gegnerischen Strafraum wiederfinden. Ein Spieler geht zu Boden, die Gastgeber reklamieren Elfmeter, doch der Schiri entscheidet auf Weiterspielen. Kurz darauf wieder eine Chance der Ausseer, die immer wieder gute Möglichkeiten vorfinden, doch das Leder nicht im Tor unterbringen. Pruggern tut sich hingegen sehr schwer, ist aber das Team, das überraschend in Führung geht. Marvin Joel Gruber brachte den Gast in der 35. Spielminute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Armin Schupfer zum Ausgleich für FC Ausseerland. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit ist geprägt von Fouls, die der Schiri auch ahndet. Mehrmals zeigt er den Gelben Karton. Ausseerland ist zwar optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht allerdings weiterhin nicht genug machen. Man erspielt sich zwar Torchancen, ist aber nicht konsequent genug. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern also nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Ausseerland findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit erst 25 erzielten Toren hat FC VIVAMAYR Ausseerland im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat FC Ausseerland derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Ausseerland zuletzt einen Sieg.

Pruggern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von SV Pruggern derzeit nicht. Der Angriff ist bei Pruggern die Problemzone. Nur 25 Treffer erzielte SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern bislang. Zwei Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat SV Pruggern momentan auf dem Konto. Pruggern entschied kein einziges der letzten 13 Spiele für sich.

Während FC VIVAMAYR Ausseerland am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei TUS "Ennstaltrapez" Admont gastiert, duelliert sich SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern am gleichen Tag mit FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 1:1 (1:1)

43 Armin Schupfer 1:1

35 Marvin Joel Gruber 0:1

