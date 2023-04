Lassing bezwingt Haus zu Hause und bleibt im Rennen um Relegationsplatz

Details Sonntag, 16. April 2023 18:01

SV Lassing erreichte einen 3:1-Erfolg bei Haus/E. SV Union Haus/E. war im Hinspiel gegen SV Seerestaurant Lassing zu einem knappen 4:3-Sieg gekommen. Lassing steht damit jetzt bei 34 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Zweiten Gaishorn. Man ist also voll im Rennen um den möglichen Relegationsplatz.

Lassing erwischt eindeutig den besseren Start. Von Beginn an ein Angriffsfeuerwerk, das bereits in Minute fünf die Führung brachte: bei einem schnellen Antritt von David Schweiger wurde dieser im Strafraum zu Fall gebracht und den dafür verhängten Strafstoß verwandelte Julian Pachler sicher in den Hauser Maschen. Auch folgend ein gutes Spiel der Prommer-Mannschaft, die in Hälfte eins eindeutig das Sagen am Platz hatte. Haus spielerisch sichtlich nicht in Bestform, Konterangriffe waren Mangelware, jedoch eine sehr gute Chance konnte Lassing-Goalie Lukas Streit glänzend parieren. In Minute 32 überspielte Simon Hörmann über links alles was sich in seinen Weg stellte und sein ideales Zuspiel verwertete Udo Landl souverän im kurzen Tormanneck zum 2:0. Nur fünf Minuten später war es abermals Simon Hörmann, der wieder Mann und Maus stehen ließ und schlussendlich von Tormann Kulmhofer im Strafraum gefoult wurde. Wiederum ein glasklarer Elfmeter, diesmal trat David Schweiger zur Ausführung an und verwertete zur 3:0-Führung für Lassing. In Minute 44 gelang Haus nach einem Ballverlust im Mittelfeld von Lassing der Anschlusstreffer, Lukas Fuchs knallt den Ball zum 1:3 unter die Latte, dies war auch der Halbzeitstand.

Die Mannschaft von Haus agiert im zwieten Durchgang aggressiver, versuchte das Kurzballspiel von Lassing zu unterbinden und hatte damit auch phasenweise Erfolg. Lassing war nicht mehr so dominant wie in Hälfte eins, verwaltete aber die Führung äußerst souverän. Außer einer Eckballserie, einer Topchance, die abermals Lukas Streit toll parierte, und einigen verzogenen Weitschüssen blieb Haus ungefährlich. Auf der anderen Seite hatte Julian Pachler mit einem guten Schuss Pech, einige Konterangriffe wurde sichere Beute von Tormann Kulmhofer. Das ist es gewesen.

Trotz der Niederlage belegt SV Union Haus/E. weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Haus/E. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bei SV Lassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Gäste nun auf dem dritten Platz stehen. SV Seerestaurant Lassing knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Lassing elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Union Haus/E. ist auf gegnerischer Anlage ASC Rapid Kapfenberg (Sonntag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Seerestaurant Lassing mit SV Stainach-Grimming.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter): "Völlig verdienter Sieg unserer Mannschaft, die in Hälfte eins alles klar gemacht hat. In Hälfte eins war Haus spielerisch klar unterlegen, in Hälfte zwei sehr aggressiv, aber vor dem Tor ungefährlich. Uns ist damit die Revanche für die knappe 3:4-Niederlage aus dem Herbst geglückt."

Unterliga Nord A: SV Union Haus/E. – SV Seerestaurant Lassing, 1:3 (1:3)

44 Lukas Fuchs 1:3

39 David Schweiger 0:3

32 Udo Sven Landl 0:2

5 Julian Pachler 0:1

