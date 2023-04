Admont feiert klaren Erfolg über Ausseerland

Details Sonntag, 23. April 2023 20:59

FC VIVAMAYR Ausseerland konnte TUS "Ennstaltrapez" Admont nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Tus Admont ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Ausseerland einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Admont durch ein 2:1 für sich entschieden.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dario Biljesko traf in der fünften Minute zur frühen Führung - er versenkt einen Freistoß aus 20 Metern direkt im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Admonter nachlegen. Für das 2:0 von TUS "Ennstaltrapez" Admont zeichnete Tobias Gerfried Nachbagauer verantwortlich (23.) - Biljesko tanzt sich durch die halbe Abwehr und legt toll für Nachbargauer ab. Mit dem 3:0 durch Phillipp - Curd Semlitsch schien die Partie bereits in der 29. Minute mit Tus Admont einen sicheren Sieger zu haben - er wird per Stanglpass schön in Szene gesetzt. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Ausseerland das 1:3 (44.) per Konter. Mit der Führung für Admont ging es in die Kabine.

Im zweiten Durchgang ist Ausseerland etwas stärker und spielt offensiver. Man will ein schnelles Tor erzielen, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Dann ist das Spiel endgültig entschieden. Ahmedin Hujdur überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für TUS "Ennstaltrapez" Admont (63.) - er schraubt sich nach einer Flanke von Semlitsch in die Höhe und köpft ein. Letztlich fuhr Tus Admont einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Admont klettert nach diesem Spiel auf den neunten Tabellenplatz. Sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat TUS "Ennstaltrapez" Admont momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über FC VIVAMAYR Ausseerland ist Tus Admont weiter im Aufwind.

FC Ausseerland hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nur 26 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der Unterliga Nord A. Ausseerland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Seit fünf Spielen wartet FC VIVAMAYR Ausseerland schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Samstag trifft Admont auf FC Mayr-Melnhof Gaishorn, FC Ausseerland spielt tags zuvor gegen SV Seerestaurant Lassing.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausserland): "Wir sind heute durch Sperren, Verletzungen, berufliche Abwesenheiten quasi mit dem letzten Aufgebot angetreten, was aber absolut keine Ausrede sein soll und darf. Nach 5 Minuten sind wir mit dem ersten Torschuss in Rückstand geraten und haben eigentlich nie wirklich ins Spiel gefunden. Das war unter dem Strich einfach zu wenig, eine klar verdiente Niederlage. Durch die anderen Resultate wird der Druck auch nicht kleiner. Wir sind gemeinsam in diese Situation gekommen und werden uns auch gemeinsam wieder heraus arbeiten."

Unterliga Nord A: TUS "Ennstaltrapez" Admont – FC VIVAMAYR Ausseerland, 4:1 (3:1)

63 Ahmedin Hujdur 4:1

44 Christian Gamsjaeger 3:1

29 Phillipp - Curd Semlitsch 3:0

23 Tobias Gerfried Nachbagauer 2:0

5 Dario Biljesko 1:0

