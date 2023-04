Bärenstark! Lassing dreht Krimi gegen Ausserland nach 0:2-Rückstand

Details Sonntag, 30. April 2023 11:48

Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für SV Lassing vom Auswärtsmatch bei FC Ausseerland in Richtung Heimat. Die Beobachter waren sich einig, dass Ausseerland als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel wurde das Heimteam mit 0:7 abgeschossen.

Die ersten zehn Minuten ein Abtasten, dann wird der FC Ausseerland stärker und ist in der Folge über die gesamten ersten 45 Minuten das bessere bzw. agilere Team. Bei Lassing fehlt die so oft gepriesene Spielfreudigkeit und wenn ein Angriff gestartet wurde, war rund 20 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse Endstation. Besser machten es die Ausseer, in Minute 18 verpasste Daniel Buchner einen tollen Stanglpass ganz knapp, ebenso konnte er in

Minute 20 den Ball nicht unterbringen. In Minute 23 brachte Lassing nach einem Rückpass den

Ball nicht richtig weg und Armin Schupfer konnte Tormann Streit mit einem guten Aufsitzer

zum 1:0 bezwingen. In der 43. Minute erhöhte Alex Pomberger auf 2:0, nach einem Eckball

konnte er aus einem Gestocher heraus den Ball über die Linie drücken. Eine Minute später

wurde Lassings Marc Meitz nach einem rüden Einsteigen von David Tadic zu Fall gebracht,

dieser war mit seiner zweiten gelben Karte noch gut bedient und musste somit mit Gelb-Rot

vom Platz. Halbzeitstand 2:0 für die Hausherren.

Lassing kommt wie ausgewechselt aus der Kabine und setzt die Heimischen von der ersten Sekunde an unter Druck. Von der Überlegenheit aus Hälfte eins bei Ausseerland war nichts mehr zu sehen. Lassing zieht über weite Strecken fast schon ein Powerplay auf, kam zu guten Chancen, die auch zum Erfolg führten: Minute 53 – ein traumhaftes Zuspiel von Nico Polach auf Julian Pachler und dieser versenkte per Direktabnahme zum 1:2 ins kurze Tormanneck. Dann stand Tormann Florian Bruckenberger mit guten Paraden mehrmals im Mittelpunkt, ehe in der 70. Minute Julian Pachler den Ball Thomas Lemmerer ideal serviert und und dieser den verdienten Ausgleich zum 2:2 erzielte. In dieser Tonart ging es weiter, in Minute 76 erzielte der für Marc Meitz eingewechselte Andrè Grill nach einem Eckball sensationell das 3:2 für Lassing. Ausserland hatte in Minute 83 einen Torschuss zu verzeichnen, dies war auch der einzige in der zweiten Hälfte. Lassing stellte in Minute 87 auch noch auf 4:2, Julian Pachler versenkte einen Elfmeter, nachdem Simon Hörmann im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Das wars, Endstand 4:2 für Lassing, die damit den zweiten Tabellenplatz verteidigen konnten.

Ausseerland bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. FC VIVAMAYR Ausseerland musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Ausseerland insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausseerland entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Bei SV Seerestaurant Lassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (67). Die drei Punkte brachten für SV Lassing keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SV Seerestaurant Lassing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. SV Lassing erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am Freitag, den 05.05.2023 (18:30 Uhr) reist FC VIVAMAYR Ausseerland zu ASC Rapid Kapfenberg, einen Tag später (17:00 Uhr) begrüßt SV Seerestaurant Lassing FC Mayr-Melnhof Gaishorn vor heimischer Kulisse.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Zwei komplett konträre Halbzeiten. War in Hälfte eins unsere Mannschaft ungewöhnlich von der Rolle, umso stärker waren wir in Hälfte zwei. Ausseerland war in Hälfte eins gut, hatte aber in Hälfte zwei keine Chance mehr. Wir haben dann ordentlich am Gashahn gedreht und verdient gewonnen. da etliche Torchancen erspielt und auch genutzt bzw. verwertet wurden. Ein Pauschallob für Hälfte zwei!"

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SV Seerestaurant Lassing, 2:4 (2:0)

87 Julian Pachler 2:4

77 Thomas Lemmerer 2:3

76 Andre Grill 2:2

53 Julian Pachler 2:1

41 Alexander Pomberger 2:0

23 Armin Schupfer 1:0

