Trieben gewinnt Torfestival - Stanz erzielte fünf Tore und verlor trotzdem

SV Emanuels Fotodesign Stanz und SV Trieben lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:6 endete. Selten sieht man in der Unterliga Spiele mit so vielen Toren. Zwischendurch führte der Gast mit 6:2 - am Ende wurde es tatsächlich noch einmal knapp.

Trieben führt zur Pause 3:2 bei gefühlten 35 Grad im Schatten

Bie hochsommerlichen Temparaturen sahen die knapp 200 Zuschauer somit elf Tore - beste Unterhaltung somit in der Teichstadion-Sauna. Für das erste Tor sorgte Manuel Maierhofer. In der sechsten Minute traf der Spieler von SV Stanz aus gut 25 Metern ins Schwarze. Den Freudenjubel der Gastgeber machte Stefan Werner Hintsteiner zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich nach einem Corner besorgte (11.).

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Benjamin Zeiselberger schnürte einen Doppelpack (15./30.), sodass Trieben fortan mit 3:1 führte.

Zusätzlich waren noch Aluminiumtreffer zu sehen, es war richtig was los am Feiertag.Mit dem zweiten Treffer von Maierhofer rückte SV Emanuels Fotodesign Stanz wieder ein wenig an SV Trieben heran (46.).

Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:2 Führung ihr Eigen nannten.

In der zweiten Halbzeit wurde es zum Torfestival- Stangenschuss in der 89.Minute

Die Freude von SV Stanz über den Anschlusstreffer währte allerdings nur bis drei Minuten nach Wiederbeginn. Ivan Cosic (48.), Hintsteiner (55.) nach Eckball und Zeiselberger (56.) ließen an der Dominanz von Trieben keinen Zweifel aufkommen. Eigentlich war jetzt alles entschieden. Michael Ellmaier verkürzte für SV Emanuels Fotodesign Stanz später in der 69. Minute auf 3:6.

Für das 4:6 von SV Stanz zeichnete David Pichler verantwortlich (70.). Nun startete der Gastgeber eine wahre Aufholjagd. Als Kapitän Michael Gösslbauer in der 76.Minute das 5:6 erzielte, war in diesem verrückten Spiel tatsächlich alles möglich. Es gab noch weitere Chancen auf beiden Seiten, die größte Möglichkeit hatten die Gastgeber in der 90.Minute als Gösslbauer noch einmal die Stange traf. So blieb es dann beim 5:6 in einem denkwürdigen Unterliga Spiel. Am Schluss gewann SV Trieben gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz als Schiedsrichter Macher dem Torreigen ein Ende machte.

Aufstellungen: SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Jonas Paller, Marcel Fischer, Andreas Dengg, Horst Stumpf - Elias Schwaiger, David Pichler, Michael Gösslbauer (K), Alexander Ebner - Manuel Maierhofer, Christian Gurdet



Ersatzspieler: Christopher Mandl, Timo Hafenscherer, Manuel Medl, Michael Ellmaier, Manuel Puchner, David Sattler



Trainer: Dietmar Schöggl

Trieben: Manuel Koller, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Julian Schöttl, Benjamin Zeiselberger, Ivan Cosic, Christoph Peer, Sebastian Blatt, Steven Spernbauer, Stefan Werner Hintsteiner



Ersatzspieler: Domenic Knefz, Sebastian Kleemaier, Julian Bauer, Jonas Klarmann, Jan Puschnik, Marc Eduard Lenhart



Trainer: Marco Pichler Bericht Florian Kober

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – SV Trieben, 5:6 (2:4)

76 Michael Goesslbauer 5:6

70 David Pichler 4:6

69 Michael Ellmaier 3:6

56 Benjamin Zeiselberger 2:6

55 Stefan Werner Hintsteiner 2:5

48 Ivan Cosic 2:4

46 Manuel Maierhofer 2:3

30 Benjamin Zeiselberger 1:3

15 Benjamin Zeiselberger 1:2

11 Stefan Werner Hintsteiner 1:1

6 Manuel Maierhofer 1:0

