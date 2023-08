Lassinger Rumpftruppe feiert souveränen Auswärtssieg bei St. Barbara

Details Sonntag, 13. August 2023 21:47

SC St. Barbara hatte am Samstag gegen SV Seerestaurant Lassing mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Lassing konnte nach dem Remis in der Vorwoche nun drei Punkte einfahren. Man war sehr souverän und ließ über die gesamten 90 Minuten keine Zweifel aufkommen.





Dezimierte Lassinger

Nach der guten Leistung zum Saisonauftakt gegen Krieglach, trat Lassing motiviert die Reise nach Veitsch an – jedoch standen Coach Matthias Prommer nur zwölf Spieler zur Verfügung. Die Gründe dafür waren vielseitig: krank, verletzt, Urlaub oder gesperrt. Aber Lassing machte das Beste draus, spielte von Beginn an guten Fußball und zeigte, wer das Sagen am Platz hatte. Bereits in Minute 15 konnte Julian Jamnig eine perfekte Felsner-Flanke per Kopf zum 0:1 verwerten. Nur eine Minute später hatte St. Barbara Pech, ein Kopfball landete an Lassings Querlatte. Das war es dann aber schon mit den Chancen der Heimmannschaft. Die Prommer-Mannschaft spielte und kombinierte nach Belieben, kam zu einigen Möglichkeiten, aber es dauerte bis zur Minute 34, in der Julian Pachler einen Freistoß zum 0:2 versenkte. Dieses Ergebnis war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Ausschluss bei St. Barbara

Lassing schloss in der zweiten Halbzeit dort an, wo es in Hälfte eins aufgehört hat: sie spielten wieder guten Fußball. St. Barbara schwächte sich in Minute 57 selbst, Benjamin Angnelius sah innerhalb von zwei Minten die gelbe bzw. gelb/rote Karte. Trotzdem kam in Minute 62 Muhammet Asan zu einem guten Kopfball, aber auch dieser landete wieder an der Querlatte von Lassing. Besser machte es ein paar Minuten später Andrè Grill, er traf zum vorentscheidenden 3:0 für Lassing. In den letzten 25 Minuten gab sich Lassing keine Blöße und spielte die Führung souverän nach Hause.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist SC St. Barbara auf Platz acht abgerutscht.

In der Endabrechnung ergaben sich in der vergangenen Saison 52 Punkte und damit der zweite Platz für SV Seerestaurant Lassing.

Für SV Lassing steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. SV Seerestaurant Lassing machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

Der nächste Gegner von SC St. Barbara, welcher in zwei Wochen, am 27.08.2023, empfangen wird, ist SV Stainach-Grimming. Kommenden Samstag (15:00 Uhr) bekommt SV Lassing Besuch von WSV Liezen.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Unsere Mannschaft siegte völlig verdient und hätte gut und gerne doppelt so hoch gewinnen können. Vielen Dank an die „Hochzeitspolterer“ aus Lassing, die für eine tolle Stimmung im Brunnalm-Stadion gesorgt haben!"

Unterliga Nord A: SC St. Barbara – SV Seerestaurant Lassing, 0:3 (0:2)

67 Andre Grill 0:3

35 Julian Pachler 0:2

16 Julian Jamnig 0:1

