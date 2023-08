SC St. Barbara schießt Tore am laufenden Band

Details Montag, 28. August 2023 23:07

SC St. Barbara drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ SV Stainach-Grimming am Ende mit 6:1 keine Chance.

Marton Zalan Szabo brachte Stainach-Grimming nach 35 Minuten die 1:0-Führung. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Philipp Unger versenkte den Ball in der 52. Minute im Netz von Stainach-Gr. Stefan Dissauer trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit drei Treffern von Muhammet Asan (71./87.) und Elias Scheikl (76.) enteilte SC St. Barbara SV Stainach-Grimming. Das Heimteam legte in der 89. Minute zum 6:1 nach. Letztlich feierte SC St. Barbara gegen Stainach-Grimming nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei SC St. Barbara präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: SC St. Barbara freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sechs. In dieser Saison sammelte SC St. Barbara bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt Stainach-Gr. weiterhin den 13. Tabellenplatz. 4:16 – das Torverhältnis von SV Stainach-Grimming spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Stainach-Gr. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nächster Prüfstein für SC St. Barbara ist am Freitag, den 01.09.2023 (18:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage SV Union Haus/E. Einen Tag später (17:00 Uhr) misst sich SV Stainach-Grimming mit WSV Liezen.

Unterliga Nord A: SC St. Barbara – SV Stainach-Grimming, 6:1 (0:1)

89 Michael Hoedl 6:1

87 Muhammet Asan 5:1

76 Elias Scheikl 4:1

71 Muhammet Asan 3:1

61 Stefan Dissauer 2:1

52 Philipp Unger 1:1

35 Marton Zalan Szabo 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.