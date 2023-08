Rapid Kapfenberg weiter punktelos: Niederlage gegen Lassing

Details Montag, 28. August 2023 14:42

Am Freitag trafen Rapid Kapfenberg und SV Lassing aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Die Kapfenberger liegen damit weiterhin bei null Zählern, was den Druck anwachsen lässt. Lassing hingegen steht bei zehn Punkten aus vier Spielen und ist weiter ungeschlagen.

Das Lassinger Werkl lief diesmal auf „Halbgas“, auch die Jungs von Rapid Kapfenberg mühten sich, ein spannendes Spiel wollte nicht aufkommen. Die einzige Ausbeute der Heimmannschaft war ein Lattenschuss in Minute 39, aus dem Konter heraus entstand die 1:0-Führung für Lassing: nach einem Freistoß reagierte Andrè Grill am schnellsten und drückte den Ball über die Linie – dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn die nächste kalte Dusche für Kapfenberg, Julian Pachler erhöhte nach einem schönen Angriff auf 2:0 für die Gäste. Lassing spielte in dieser Phase des Spieles gute Angriffe und zehn Minuten später sorgte Andrè Grill mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für die sichere 3:0-Führung. Er schnürte damit bereits seinen zweiten Doppelpack in der noch jungen Saison. Ab der 65. Minute wurden die Jung- Kapfenberger stärker und kamen in Minute 75 nach einem schönen Spielzug zum Anschlusstreffer. Die Schlussminuten gehörten dann wieder Lassing, einige guten Möglichkeiten wurden erarbeitet, aber es haperte am Abschluss. Endstand somit 3:1 für den SV Lassing.

Wann bekommt ASC Rapid Kapfenberg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Lassing gerät man immer weiter in die Bredouille. 4:19 – das Torverhältnis von Rapid Kapfenberg spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

SV Seerestaurant Lassing ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. SV Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Am kommenden Sonntag tritt Ra. Kapfenberg bei TUS „Pörl Sport“ Admont an, während SV Seerestaurant Lassing zwei Tage zuvor SV Emanuels Fotodesign Stanz empfängt.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein Sommerkick, aber alles in allem ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, der auch höher ausfallen hätte können."

Unterliga Nord A: ASC Rapid Kapfenberg – SV Seerestaurant Lassing, 1:3 (0:1)

75 David Steinwidder 1:3

59 Andre Grill 0:3

47 Julian Pachler 0:2

41 Andre Grill 0:1

