Lassing ist nach klarem Sieg über Stanz weiter ungeschlagen

Bei SV Lassing holte sich SV Stanz eine 0:3-Schlappe ab. SV Seerestaurant Lassing erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Sieg hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können, denn die Lassinger vergaben vor allem in Halbzeit eins eine Vielzahl an Chancen - der Stanzer Goalie erwies sich hier als Spielverderber. Lassing bleibt damit weiter ungeschlagen und hat in fünf Spielen 13 Punkte geholt.

Druckvolle Lassinger

Lassing begann von der ersten Minuten an ein druckvolles Spiel aufzuziehen, wobei der Gegner ordentlich dagegenhalten musste. Rollende Angriffe über beiden Seiten drückten Stanz in die eigene Hälfte, jedoch konnten Grill & Co. aus der Überlegenheit vorerst keine Erfolge verbuchen. In den ersten 20 Minuten hätten gut und gerne drei oder vier Treffer erzielt werden können. Als Fels in der Brandung zeichnete sich Gästetormann Florian Dissauer aus, er hielt in dieser Phase seine Mannschaft im Spiel. Stanz kam zu wenigen Konterangriffen, die aber harmlos blieben. Schließlich gelang in Minute 28 Lassing-Kapitän Marlon Grill der erlösende Führungstreffer zum 1:0, er verwertete einen Eckball souverän per Kopf. Obwohl das Spiel wie auf einer schiefen Ebene Richtung Stanzer Gehäuse

lief, wollte in Hälfte eins kein weiterer Treffer mehr gelingen.

Klare Sache

Zweiter Durchgang: Kaum war das Spiel wieder im Gange, setzte es eine kalte Dusche für die Gäste: David Schweiger erhöhte nach einer traumhaften Kombination auf 2:0 (Minute 47). Stanz hatte dann in der Folge rund 15 gute Minuten, die Angriffe wurden jedoch von Lassings Hintermannschaft souverän gemeistert. In Minute 72 schwächten sich die Gäste selbst, nach wiederholtem Foulspiel wurde Marcel Fischer mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Den für das Foul verhängten Freistoß versenkte Julian Pachler direkt im Tor zur 3:0-Führung, was wohl die Vorentscheidung in diesem Spiel gewesen ist. Lassing erzielte auch noch einen vierten Treffer, der jedoch vom Schiedsrichter aberkannt wurde: zwei Stanzer Spieler prallten im Fünfmeterraum zusammen, der Ball landete im Tor. Alle Spieler stellten sich bereits wieder zum Anstoß in ihren Hälften auf, aber nach Rücksprache des Schiris mit

seinem Assistenten wurde das Tor wegen angeblicher Behinderung aberkannt.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte SV Seerestaurant Lassing die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Lassing ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. SV Lassing ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist SV Seerestaurant Lassing so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SV Stanz verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. SV Emanuels Fotodesign Stanz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft SV Lassing auf ATV MERCANDO Irdning, SV Stanz spielt tags darauf gegen TUS „Pörl Sport“ Admont.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein trockener und völlig verdienter Sieg der unserer Mannschaft, die speziell in Hälfte eins begeisternden Fußball geboten hat."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 3:0 (1:0)

73 Julian Pachler 3:0

47 David Schweiger 2:0

28 Marlon Grill 1:0

