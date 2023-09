Derby vor mehr als 500 Fans: Irdning zwingt Lassing in die Knie

Details Sonntag, 10. September 2023 19:52

Erster gegen Dritten, beide Mannschaften noch unbesiegt, man konnte also auf ein interessantes Bezirksderby in der Unterliga Nord A gespannt sein. Und die rund 550 Zuseher in der Riesneralm-Arena von Irdning wurden nicht enttäuscht, sie bekamen von der ersten Minute an spannende und rassige Fußballkost vorgesetzt. Für SV Lassing endete das Auswärtsspiel gegen ATV Irdning erfolglos. Die Gastgeber gewannen 2:0. Irdning erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Spannendes Spiel

Beide Teams hatten von der ersten Minute an das Visier nach oben geklappt, sodass sich von Beginn an ein gutes Match entwickelte – wobei jedoch Irdning wie Lassing in der Abwehr nicht viel zugelassen haben. Echte Torchancen waren in Hälfte eins Mangelware, je eine

nennenswerte Möglichkeit auf beiden Seiten war die Ausbeute: für Lassing verfehlte in Minute vier Udo Landl ganz knapp einen Stanglpass und auf der anderen Seite knallte Manuel Eder rund drei Meter vor dem Tor den Ball in die Wolken (Minute 42). Trotzdem ein tolles spannendes Spiel, ja ein echtes schnelles Derby, so richtig nach dem Geschmack der vielen Zuseher.

Irdning entscheidet Partie

Die zweite Hälfte startete wie die erste geendet hat: wieder ein gutes Spiel von beiden Seiten, wieder rassige und spannende Szenen und Zweikämpfe. Nach rund 65 Minuten wurde der ATV etwas stärker, sodass Lassing nicht mehr ganz so hoch stehen konnte. Trotzdem blieb vorerst alles beim 0:0, ehe in Minute 84 Schiri Grasser wegen eines Handspiels knapp innerhalb des Strafraums auf den Elfmeterpunkt zeigte. Bei einer hohen Flanke wollte Andrè Grill zum Ball gehen, jedoch bekam er von hinten einen Stoß und der Ball sprang an seine Hand. Alle Proteste wegen Foulspiel halfen nichts, die Ausbeute daraus: zwei gelbe Karten für Lassing wegen Kritik und eine rote Karte wegen Beleidigung. Schließlich versenkte in Minute 86 Alexander Hofer den Elfmeterball zur 1:0-Führung für Irdning. In Minute 89 wurde Nico Polach eingewechselt und gleich bei seinem ersten Ballkontakt hatte er den Ausgleich am Fuß, aber sein Schuss ging knapp daneben. In Minute 92 der nächste Elfmeter gegen Lassing, Tormann Lukas Streit holte einen ATV-Angreifer von den Beinen, eine gerechte Entscheidung. Aber Lassings Goalie konnte seinen Fehler ausbessern und er parierte den Strafstoß souverän. Schließlich setzte Sebastian Paric den Schlusspunkt in diesen Spiel, er traf in Minute 94 nach einer guten ATV-Kombination zum 2:0-Endstand.

An ATV MERCANDO Irdning gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Nord A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, ATV Irdning zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat Irdning alle für sich entschieden.

Die gute Bilanz von SV Seerestaurant Lassing hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

ATV MERCANDO Irdning konnte sich gegen SV Lassing auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. In der Tabelle liegt SV Seerestaurant Lassing nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist ATV Irdning zu TUS „Pörl Sport“ Admont, am gleichen Tag begrüßt SV Lassing SC "1960" Team Styria RB Pernegg vor heimischem Publikum.

Stimmen zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein spannendes, gutes Spiel mit dem besseren Ende für den Tabellenführer Irdning, wegen der letzten 20 Minuten nicht unverdient."

Gerhard Posch (Stv. sportlicher Leiter Irdning): "Der tief stehende Gegner aus Lassing wusste in Halbzeit eins gut zu verteidigen, aber aus Irdninger Sicht war es ein Geduldspiel bei dem wir wussten, dass sich in Halbzeit zwei auf Grund unserer Laufbereitschaft Räume öffnen, welche letztlich zum Sieg führten. Lassing konnte offensiv zu wenig aufbieten, um etwas zählbares aus der ATV Riesneralm Arena mitzunehmen. Ein gutes Spiel unseres Teams und der Sieg ist alles in allem vor einem vollen Haus mit 2:0 völlig verdient. Kompliment unserer Mannschaft und dem Trainerstab."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer - Andreas Wieser, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder - Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Hannes Wallner, Phillip Vinojcic, Fabian Schweiger, Florian Daum, Julian Bleiwerk



Trainer: Michael Aigner





SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marlon Grill (K), Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl - Andre Grill, Simon Hörmann, Marco Felsner - Julian Jamnig, David Schweiger, Ing. Jörg Stenitzer



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Marc Zeiser, Nico Polach, Samuel Hörmann, Marc Meitz



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SV Seerestaurant Lassing, 2:0 (0:0)

94 Sebastian Paric 2:0

86 Alexander Hofer 1:0

