ATV Irdning bezwingt TUS Admont - jetzt sieben Siege aus sieben Saisonspielen

Details Sonntag, 17. September 2023 14:04

Das Spiel zwischen TUS „Pörl Sport“ Admont und ATV MERCANDO Irdning in der Unterliga Nord A versprach von Anfang an Spannung und Unterhaltung auf dem Fußballplatz. Die Zuschauer waren gespannt, als die beiden Teams das Spielfeld betraten, und ihre Erwartungen sollten erfüllt werden. Letztlich konnten sich die Irdninger mit 2:0 durchsetzen, doch Admont machte es dem Oberliga-Absteiger nicht leicht. Irdning gewinnt damit auch das siebente Saisonspiel und bleibt weiter an der Tabellenspitze.

Schnelle Führung für Irdning

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Adelwöhrer in der 9. Minute das erste Tor für ATV MERCANDO Irdning erzielte. Es war ein Abstaubertor, das die Gäste früh in Führung brachte. Die Gastgeber bemühten sich um einen Ausgleich und hatten in der 17. Minute eine Schusschance, die jedoch über das Tor und das Fangnetz ging. In der 23. Minute bot sich den Gastgebern wieder eine hervorragende Chance, das Spiel auszugleichen, doch wieder will das Leder nicht ins Tor - die Gäste von ATV MERCANDO Irdning gerieten aber in Bedrängnis.

Dann auch die Irdninger mit einer guten Gelegenheit: In der 33. Minute zeigte Jakob Bischof eine herausragende Parade und verhinderte einen weiteren Gegentreffer für Tus Admont. In der 36. Minute ergab sich erneut eine Riesenchance - dieses Mal für Eder von ATV MERCANDO Irdning, doch der Ball wollte vorerst kein zweites Mal ins Tor. Die erste Halbzeit endete schließlich 0:1.

Admont riskiert

Die zweite Halbzeit begann und die Gastgeber von Tus Admont hatten in der 49. Minute gleich eine Riesenchance, den Ausgleich zu erzielen. In der 51. Minute bot sich Hofer nach einer erstklassigen Freistoß-Variante mit Mayrhofer eine Chance, die jedoch nicht genutzt wurde. Die Schlussminuten des Spiels waren von Intensität geprägt. In der 93. Minute erzielte ATV Irdning schließlich das entscheidende Tor zum 2:0. Das ist es dann gewesen. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter Irdning): "Ein hart erkämpfter aber nicht unverdienter Auswärtssieg in Admont."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.