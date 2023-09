ATV Irdning unstoppable? Dieses Mal muss SV Stainach-Grimming dran glauben

Details Samstag, 23. September 2023 09:22

Der ATV Mercando Irdning setzte seine Siegesserie im Nachbarschaftsderby gegen des SV Stainach-Grimming am Freitagabend beeindruckend fort. Die Kicker von Trainer Michael Aigner siegten auch im achten Saisonspiel und sind in der bisherigen Meisterschaft makellos. Mit 24 Punkten aus 8 Spielen und einer Tordifferenz von 30:3 führen sie die Tabelle in der Unterliga Nord A an.

Derbystimmung in Irdning

Mit viel Spannung erwarteten die 350 Zuschauer in der ATV Riesneralm Arena das Bezirgsderby gegen den Nachbarn aus Stainach. Die Stainacher kamen nach dem letzten 7:0-Heimsieg gegen den SV Stanz mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust in die ATV Arena. Der ehemaligen ATV Trainer Stefan Kapp saß zum ersten Mal wieder auf der Bank des SV Stainach und wollte seinem Ex-Verein die erste Saisonniederlage zufügen.

Der ATV Irdning setzte die hochmotivierten Stainacher aber von Beginn an unter Druck und bereits in der 13. Minute setzte Leon Köll mit einer schönen Einzelaktion den Ball nur knapp am Tor vorbei. In der 16 Minute machte es der Topstürmer besser und erzielte mit einem herrlichen Schuss in das lange Eck das verdiente 1:0 für die Heimmannschaft.

Die Gäste aus Stainach ließen sich durch diese schnelle Führung aber nicht beeindrucken, gingen aggressiv in die Zweikämpfe und es kam Derbystimmung unter den Zuschauern auf.

Stainach riskiert

Mit einem Lattenschuss nach einem direkten Eckball durch Philipp Vinojcic und einer tollen Chance durch den führenden in der Torschützenliste, Daniel Adelwöhrer, in der 44. Minute ging es mit der 1:0-Führung für die Heimischen in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gab der ATV Irdning klar den Ton an und bereits in der 47. Minute stellte der Abwehrchef Alexander Hofer auf 2:0. In der 57. Minute hatten die Gäste aus Stainach nach einem Eckball die erste große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer.

In der Folge ließen die Kräfte bei der Gastmannschaft etwas nach und der ATV Irdning belohnte die zahlreichen Zuseher mit tollem Offensivfußball. Nach einer schönen Einzelaktion knallte Sebastin Baric den Ball an die Latte. In der 71. Minute lief der überragende Daniel Mayerhofer nach Zuspiel von Michael Schweiger aus der eigenen Hälfte der gegnerischen Abwehr auf und davon und schob den Ball an Tormann Simon Schweiger vorbei zum 3:0 für die Heimmannschaft.

In der 82. Minute erhöhte Leon Köll auf 4: 0 und in der 90. Minute krönte Mittelfeldspieler Sebastian Baric seine gute Leistung mit einem herrlichen Weitschuss zum 5:0 den Entstand in diesem Derby für den ATV Mercando Irdning.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut ATV MERCANDO Irdning hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. An ATV Irdning gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Nord A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Irdning zu stoppen. Von den acht absolvierten Spielen hat ATV MERCANDO Irdning alle gewonnen.

Trotz der Niederlage belegt Stainach-Grimming weiterhin den sechsten Tabellenplatz. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Saisonbilanz von Stainach-Gr. bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. SV Stainach-Grimming baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

ATV Irdning tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SV Union Haus/E. an. Einen Tag später empfängt Stainach-Grimming SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning): "Ein verdienter Sieg unserer Mannschaft beeindruckend unsere Abwehr das 5 Spiel in Serie ohne Gegentreffer und auch die Offensivabteilung mit 30 Treffern bisher makellos. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft und dem Trainerteam für die großartige Leistung bei diesem Derby gegen den SV Stainach."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer - Phillip Vinojcic, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum - Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Noel Fessler, Michael Schwaiger, Fabian Schweiger, Manuel Eder, Julian Bleiwerk



Trainer: Michael Aigner





SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Simon Schweiger - Mirko Blazevic, Marton Zalan Szabo - Marco Thalhamer, Martin Neuper, Andreas Steiner, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Daniel Buchner, Marijan Blazevic (K), Balazs Bojtok



Ersatzspieler: Mile Micic, Alessandro Blazevic, Georgian Bolovan, Yannick Schwarz, Lovro Blazevic, Dominik Bindlechner



Trainer: Richard Canek

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SV Stainach-Grimming, 5:0 (1:0)

92 Sebastian Paric 5:0

83 Leon Koell 4:0

72 Daniel Mayrhofer 3:0

48 Alexander Hofer 2:0

17 Leon Koell 1:0

