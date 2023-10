ATV Irdning gibt erstmals Punkte ab - Remis gegen SV Haus

Details Samstag, 30. September 2023 21:56

Der ATV Mercando Irdning musste im Auswärtsspiel gegen den SV Haus in der laufenden Meisterschaft erstmals Punkte abgeben. Rund 300 Zuschauer waren gespannt auf das Spitzenspiel in der 9. Runde der Unterliga Nord A und wurden Zeugen eines packenden Duells.

Führung für Irdning

Bereits in der 8. Minute eröffnete der Torjäger Daniel Adelwöhrer das Scoreboard und brachte den Tabellenführer Irdning mit 0:1 in Führung. In der 38. Minute hatte Fabio Danklmaier eine herausragende Gelegenheit für die Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Leon Köll mit seinem siebten Saisontreffer auf 0:2 für den ATV Irdning.

Haus holt Remis

Die Heimmannschaft gab jedoch nicht auf und startete mit aggressivem Pressing in die zweite Halbzeit. Ihr Kampfgeist wurde in der 51. Minute belohnt, als Philipp Krall den Anschlusstreffer erzielte. Das Stadion bebte, und der SV Haus drängte auf den Ausgleich, den Thomas Fuchs in der 70. Minute schließlich erzielte. Nach dem Ausgleich übernahm der Tabellenführer aus Irdning erneut die Kontrolle und führte rollende Angriffe auf das Tor von Tobias Kulmhofer aus. Der SV Haus verteidigte jedoch mit aller Kraft, und in der 95. Minute verhinderte Kulmhofer mit einer herausragenden Parade den möglichen Siegtreffer für Irdning. Mit einem 2:2-Unentschieden beendete Schiedsrichter Roland Gierer kurz darauf das aufregende Derby in der Ennsboden Arena

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Haus/E. in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SV Union Haus/E. derzeit auf dem Konto.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt ATV Irdning den ersten Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Irdning stets gesorgt, mehr Tore als ATV MERCANDO Irdning (32) markierte nämlich niemand in der Unterliga Nord A. ATV Irdning ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Haus/E. entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Irdning in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

Am kommenden Samstag tritt SV Union Haus/E. bei SC "1960" Team Styria RB Pernegg an, während ATV MERCANDO Irdning einen Tag zuvor FC Mayr-Melnhof Gaishorn empfängt.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum (Sektionsobmann ATV Irdning): "Haus nutzte das Maximum aus ihren Chancen, kämpfte beherzt und konnte somit trotz einiger Chancen unsererseits ein Unentschieden abringen.

Aufstellungen:

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Julian Kolb, Philipp Krall, Simon Oberhamberger, Florian Danklmayer, Hans Hutegger, Thomas Fuchs, Ferdinand Trinker, Frederik Stocker, Fabio Danklmaier



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Florian Seggl, Florian Rohregger, Matthias Hofer, Jakob Kübler, Patrick Heiß



Trainer: Arnold Schrempf





ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer - Phillip Vinojcic, Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum - Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Luca Puchwein, Michael Schwaiger, Fabian Schweiger, Manuel Eder, Julian Bleiwerk



Trainer: Michael Aigner

Unterliga Nord A: SV Union Haus/E. – ATV MERCANDO Irdning, 2:2 (0:2)

70 Thomas Fuchs 2:2

51 Philipp Krall 1:2

43 Leon Koell 0:2

8 Daniel Adelwoehrer 0:1

