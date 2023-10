SV Trieben läuft bei SV Lassing in 0:8-Debakel

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 17:47

SV Lassing zog Trieben das Fell über die Ohren: 0:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. An der Favoritenstellung ließ SV Seerestaurant Lassing keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Trieben einen Sieg davon.





Lassing furios

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Hin und Her auf dem Spielfeld, und bereits nach rund zehn Minuten wurde offensichtlich, dass der SV Lassing das Spielgeschehen kontrollierte. In der 12. Minute testete David Schweiger mit einem kräftigen Schuss Triebens Torwart Mani Koller, und Julian Pachler versenkte den Abpraller zum 1:0 für den SV Lassing.

Keine Chance für Trieben

Der SV Lassing setzte sein druckvolles Spiel fort. In der 20. Minute zielte David Schweiger knapp über das Tor von Trieben, und fünf Minuten später wurde ein Treffer von Pachler wegen Abseits aberkannt. Leider musste Julian Pachler in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Nico Polach ins Spiel. Dennoch blieb Lassing gefährlich, und der Torwart von Trieben verhinderte weitere Treffer.

Die Gäste versuchten, mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen, doch Lassings Abwehr war aufmerksam und sicher. In der 40. und 42. Minute hatte das Team von Pichler seine besten Chancen, aber Lassings Torwart Streit ließ nichts anbrennen. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Lassing in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann furios für den SV Lassing, der zwischen der 47. und 53. Minute gleich vier Tore erzielte: In der 47. Minute traf André Grill nach einer Ecke per Kopf zum 2:0. In der 50. Minute erhöhte David Schweiger per Kopf nach einer Flanke von Jörg Stenitzer auf 3:0. In der 52. Minute gelang Gerald Stenitzer nach einer Traumkombination das 4:0. Nur eine Minute später, in der 53. Minute, netzte David Schweiger erneut per Abstauber ein und brachte sein Team mit 5:0 in Führung.

Das Spiel beruhigte sich etwas, und den rund 250 Zuschauern wurde eine kurze Trinkpause gegönnt. Doch der SV Lassing ließ nicht nach und erzielte in der 65. Minute durch Gerald Stenitzer sowie in der 78. und 80. Minute durch David Schweiger noch drei weitere Treffer: In der 65. Minute erhöhte Gerald Stenitzer zum 6:0. In der 78. Minute netzte David Schweiger zum 7:0 ein. In der 80. Minute markierte David Schweiger seinen vierten Treffer und stellte den Endstand von 8:0 her.

Nach dem klaren Erfolg über SV Trieben festigt SV Seerestaurant Lassing den dritten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von SV Lassing steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute SV Lassing die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Seerestaurant Lassing sieben Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Trieben findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SV Trieben schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 28 Gegentore verdauen musste. Trieben verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Mit 22 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV Seerestaurant Lassing eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Trieben nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag trifft SV Lassing auf TUS "Pörl Sport" Admont, Trieben spielt tags darauf gegen WSV Liezen.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Unser Team zeigte einen beeindruckenden Auftritt, insbesondere in der zweiten Hälfte, für den die gesamte Mannschaft Lob verdient. Ein Pauschallob geht an das gesamte Team!"

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Trieben, 8:0 (1:0)

80 David Schweiger 8:0

78 David Schweiger 7:0

67 Gerald Stenitzer 6:0

53 David Schweiger 5:0

52 Gerald Stenitzer 4:0

50 David Schweiger 3:0

47 Andre Grill 2:0

12 Julian Pachler 1:0

