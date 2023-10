ATV Irdning weiter obenauf - klarer Sieg gegen FC Gaishorn

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 22:44

FC Mayr-Melnhof Gaishorn blieb gegen ATV MERCANDO Irdning chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. ATV Irdning war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Spannende Partie

Mit großer Vorfreude versammelten sich rund 300 aufgeregte Zuschauer in der ATV Riesneralm Arena, um das mit Spannung erwartete Bezirksderby zwischen dem ATV Irdning und dem FC Gaishorn zu verfolgen. Die Paltentaler Kicker betraten nach ihrem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den SV Stanz das Spielfeld der ATV Riesneralm-Arena mit einem gehörigen Maß an Selbstvertrauen.

Der ATV Irdning startete in das Derby mit einem regelrechten Blitzstart. Bereits in der ersten Minute des Spiels gelang Andreas Wieser ein frühes Tor, das die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser rasche Treffer versetzte die Zuschauer in Ekstase und setzte den Grundstein für ein aufregendes Spiel.

Die Gäste aus Gaishorn ließen sich von diesem schnellen Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der ersten Halbzeit gelang es ihnen, weitere Treffer der Blau-Weißen aus Irdning zu verhindern, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den ATV Irdning in die Halbzeitpause.

Irdning legt nach

Der Start in die zweite Halbzeit spiegelte den Beginn des Spiels wider. Bereits nach nur zwei Minuten in der zweiten Halbzeit erhöhte Daniel Mayrhofer auf 2:0 für den ATV Mercando Irdning. Dieser Treffer ließ die Fans erneut jubeln und die Stimmung im Stadion weiter anheizen. Der Tabellenführer, der das Spielgeschehen dominierte, behielt die Kontrolle auf dem Platz. In der 80. Minute erhöhte Sebastian Paric auf 3:0 für die Heimmannschaft, was die Führung weiter ausbaute und die Fans jubeln ließ.

Die Krönung des Spiels kam in der 89. Minute, als Leon Köll eine herrliche Einzelaktion zeigte und den Ball auf Manuel Eder legte. Dieser schloss trocken ab und erzielte das 4:0, was den Sieg für den ATV Irdning besiegelte. Die Freude der Heimmannschaft kannte keine Grenzen, und die Fans feierten diesen überzeugenden Sieg gebührend.

Irdning tritt am Freitag, den 13.10.2023, um 18:45 Uhr, bei EKRO Tus Krieglach-Fußball an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt FC Gaishorn SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Posch (stv. Sportlicher Leiter ATV Irdning) :“ Unser gut eingestellte Mannschaft war durch gutes Passspiel und varianten reiches Tempospiel in allen Belangen gegen wacker kämpfende Gaishorner überlegen."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Hannes Wallner, Michael Gruber, Christoph Daum - Phillip Vinojcic, Andreas Wieser, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Luca Puchwein, Fabian Schweiger, Florian Daum, Manuel Eder, Julian Bleiwerk



Trainer: Michael Aigner





FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Matthias Prucker, Armin Singer, Thomas Rainer, Bernd Oppliger (K), Georg Gsöllpointner, Christian Simbürger, Raphael Wöhrer, Dorian Zehentmayr, Nico Karner, Andre Kreiner, Christoph Forstner



Ersatzspieler: Michael Forstner, Lukas Staudacher, Zsolt Jankovics, Lukas Schaffer



Trainer: Gernot Dormann

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 4:0 (1:0)

89 Manuel Eder 4:0

80 Sebastian Paric 3:0

47 Daniel Mayrhofer 2:0

1 Andreas Wieser 1:0

