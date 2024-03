Verrücktes Remis bei SV Trieben gegen SV Stanz

Details Sonntag, 17. März 2024 18:49

Im Spiel von SV Trieben gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Trieben am Ende mit 6:5 gewonnen hatte.

Vor 111 Zuschauern war Manuel Puchner mit der Führung zur Stelle (6.) - eine Maßflanke von Gösselbauer von der linken Seite, versenkt Puchner vom langen Fünfereck per Kopf zur Führung. David Pichler schoss die Kugel zum 2:0 für SV Stanz über die Linie (23.) - dem Treffer war ein katastrophaler Fehlpass vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt, Trieben schlägt dann aber zurück. Ivan Cosic verkürzte für SV Trieben später in der 32. Minute per Elfer auf 1:2. Mit einem Tor Vorsprung für SV Emanuels Fotodesign Stanz ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Das 2:2 von Trieben bejubelte erneut Cosic (48.) vom Elfmeterpunkt. Plötzlich ist wieder alles offen. Manuel Maierhofer machte in der 59. Minute das 3:2 von SV Stanz perfekt - eine Flanke vom linken Halbfeld senkt sich hinter dem Goalie. Damit führen wieder die Stanzer. Numerisch ins Hintertreffen gerieten die Gäste in der 65. Minute, als Manuel Ebner mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Jan Kreuzbichler mit seinem Treffer aus der 90. Minute verantwortlich - er trifft per Abstauber. Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

SV Trieben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gastgebers in dieser Saison. Trieben verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und acht Niederlagen. SV Trieben entschied kein einziges der letzten zwölf Spiele für sich.

SV Emanuels Fotodesign Stanz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 44 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat SV Stanz derzeit auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: SV Emanuels Fotodesign Stanz kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Emanuels Fotodesign Stanz die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Stanz den elften Platz.

Trieben tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SV Union Haus/E. an. Bereits einen Tag vorher reist SV Stanz zu ATV MERCANDO Irdning.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Ich muss meiner Mannschaft ein ganz großes Lob aussprechen, Wir waren 0:2 und 2:3 hinten. Sie haben nie aufgegeben und sich immer wieder zurückgekämpft. Der SV-Stanz war spielerisch sehr gut eingestellt, haben teilweise gut kombiniert und so auch auf 2:0 gestellt. Meine Mannschaft kam vor der Halbzeit zum Anschlusstreffer durch einen klaren Elfmeter. Zweite Halbzeit begann wieder mit einen Elfmeter für uns. Dann plätscherte das Spiel so dahin bis die Manuel Mayerhofer mit einem echten Traumtor wieder zur Führung traf. Aber meine Jungs gaben nicht auf und so erzielte unser Jan Kreuzbichler in der absoluten Schlussphase den Ausgleich. Mit diesem Unentschieden haben wir Mal die rote Laterne abgegeben. Der SV Stanz war über weite Strecken der Partie überlegen und außerdem eine sehr faire Mannschaft. Der SV Trieben wünscht dem SV Stanz eine verletzungsfreie und gute Saison. Für uns geht es am Samstag weiter in Haus im Ennstal."

Unterliga Nord A: SV Trieben – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 3:3 (1:2)

90 Jan Kreuzbichler 3:3

59 Manuel Maierhofer 2:3

48 Ivan Cosic 2:2

32 Ivan Cosic 1:2

23 David Pichler 0:2

6 Manuel Puchner 0:1

