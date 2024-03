SC Pernegg feiert klaren Sieg über Rapid Kapfenberg

Details Samstag, 23. März 2024 21:36

Rapid Kapfenberg steckte gegen SC Pernegg eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Damit wurde SC "1960" Team Styria RB Pernegg der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte der Gastgeber mit 2:0 gewonnen. Vor allem im zweiten Durchgang drehte Pernegg so richtig auf.

Blitzstart für Pernegg

Viel besser kann man nicht in das neue Fußballjahr starten als Pernegg es tut. Bereits in der ersten Minute landet ein weiter Ball bei Jakob Schneller, der den Tormann umkurvt und ins leere Tor einschiebt. Danach übernimmt jedoch Kapfenberg das Ruder und will den Ausgleich. Pernegg etwas zu weit weg und zu passiv in den Zweikämpfen, sodass Kapfenberg immer wieder zu Chancen kommt. Beide Mannschaften versuchten spielerisch zum Torerfolg zu kommen, was zu einem schnellen Spiel führte. Auch die Pernegger kommen immer wieder zu Chancen, verabsäumten aber die Vorentscheidung. Bis auf einen Distanzschuss an die Latte.

Entscheidung fällt

In der zweiten Hälfte dann nur mehr wenig von den Kapfenberger zu sehen. Pernegg hingegen stärker nach der Pause und drückt auf das 2:0. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze herrschte bei den Pernegger Zuschauern etwas Verwunderung, nach dem sich überraschenderweise und erstmalig Manuel Messner den Ball zum Freistoß schnappt. Aber er wusste warum und zirkelte den Ball traumhaft ins Tor. Danach ein unverändertes Bild und Pernegg drückt auf das dritte Tor. Die Auswechslung stand bereits bereit, aber im letzten Moment steht Matthias Prosser nochmal goldrichtig und macht mit dem 3:0 den Deckel drauf. Nach einem Konter verkürzt Kapfenberg zwar nochmal auf 3:1, aber kommt nicht mehr ran und muss schlussendlich auch noch das vierte Tor durch Jan Schmied hinnehmen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Pernegg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SC "1960" Team Styria RB Pernegg momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SC Pernegg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Rapid Kapfenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich neun Zählern aus 15 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Ra. Kapfenberg muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Nord A markierte weniger Treffer als ASC Rapid Kapfenberg. In dieser Saison sammelte ASC Rapid Kapfenberg bisher drei Siege und kassierte zwölf Niederlagen. Die Lage von Rapid Kapfenberg bleibt angespannt. Gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für SC Pernegg ist SV Emanuels Fotodesign Stanz (Samstag, 16:00 Uhr). Ra. Kapfenberg misst sich am selben Tag mit SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Unsere Jungs können sich nun entgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Das nächste Spiel bestreitet man am Karsamstag auswärts gegen Stanz, bevor der Tabellenführer aus Irdning in Pernegg zu Gast ist.

Aufstellungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Julian Miess, Sebastian Tropper, Tobias Stadler, Jan Schmied, Andreas Stelzer



Trainer: Martin Prosser Kapfenberg Rapid Asc: Aleksandar Maksic - Felix Narnhofer, Michael Binder, Semir Vrbic, Sebastian Fischer - Ferdauws Soltani (K), Ivan Brtan, Alexander Prietl, Oscar Weiß, Clemens Taberhofer - Noah Felix Knabl



Ersatzspieler: Kai Rohatsch, Lukas Valentin Laure, Faris Ibrisimovic, Maximilian Edelsbacher, Jonas Maierhofer, Noah Gosch



Trainer: Josef Rechberger

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – ASC Rapid Kapfenberg, 4:1 (1:0)

94 Jan Schmied 4:1

75 Faris Ibrisimovic 3:1

67 Matthias Prosser 3:0

52 Manuel Messner 2:0

1 Jakob Schneller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.