Tus Krieglach feiert klaren Sieg über Stainach-Grimming

Details Sonntag, 31. März 2024 21:50

SV Stainach-Grimming konnte EKRO Tus Krieglach-Fußball nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Tus Krieglach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einem 5:1 ganz zugunsten der Gastgeber gelaufen.

Führung für Krieglach

Die Krieglacher finden gut ins Spiel. Markus Karlon brachte Krieglach in der siebten Minute in Front. In der Folge neutralisieren sich die beiden Teams. Krieglach ist optisch überlegen, Stainach tut sich schwer im Spiel nach vorne. Stainach-Grimming glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Peter Bürscher beide Teams mit der knappen Führung für EKRO Tus Krieglach-Fußball in die Kabinen.

Glasklare Angelegenheit

Im zweiten Durchgang drehen die Krieglacher dann so richtig auf. Für das 2:0 und 3:0 war Manuel Putz verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./79.). Damit ist für glasklare Fronten gesorgt. Karlon gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Tus Krieglach (82.). Am Ende kam Krieglach gegen Stainach-Gr. zu einem verdienten Sieg.

Der Zu-null-Sieg lässt EKRO Tus Krieglach-Fußball passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensivabteilung von Tus Krieglach funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 49-mal zu. Krieglach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. EKRO Tus Krieglach-Fußball ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei SV Stainach-Grimming präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Nach 16 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Stainach-Grimming momentan auf dem Konto. Die Situation bei Stainach-Gr. bleibt angespannt. Gegen Tus Krieglach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Samstag reist Krieglach zu SV Union Haus/E, zeitgleich empfängt SV Stainach-Grimming SC St. Barbara.

Stimme zum Spiel:

Thomas Leonhardsberger (Trainer Krieglach): "Nach dem 2:2 in der letzten Woche war es für uns wichtig, wieder auf die Siegerstraße zurück zu finden. Das 4:0 war wirklich hochverdient. Die Mannschaft war von Beginn an konzentriert und man hat eigentlich in jeder Situation gespürt wie sehr Krieglach die 3 Punkte wollte. Ich bin sehr stolz auf diesen Auftritt meiner Mannschaft."

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Manuel Holzer, Manuel Rust, Lukas Heribert Hirschler - Laurenz Täubl, Markus Karlon, Matthias Huterer, Nico Jance - Manuel Putz, Lucas Hofbauer



Ersatzspieler: Marcel Innthaler, Nico Manuel Sterlinger, Thomas Schwaiger, Raphael-Valentin Paar, Florian Machsteiner, Oliver Karlon



Trainer: Thomas Leonhardsberger

SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Simon Schweiger - Mirko Blazevic (K), Georgian Bolovan, Mario Micic, Dominik Bindlechner - Martin Neuper, Marco Thalhamer, Lovro Blazevic, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Balazs Bojtok



Ersatzspieler: Marco Rüscher, Alessandro Blazevic, Nikola Blazevic, Yannick Schwarz



Trainer: Robert Riesenhuber

Unterliga Nord A: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SV Stainach-Grimming, 4:0 (1:0)

82 Markus Karlon 4:0

79 Manuel Putz 3:0

56 Manuel Putz 2:0

7 Markus Karlon 1:0

