Vier Tore in 18 Minuten: SV Lassing deklassiert SC Pernegg

SV Lassing setzte sich standesgemäß gegen SC Pernegg mit 5:1 durch. An der Favoritenstellung ließ SV Seerestaurant Lassing keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte SV Lassing keinerlei Probleme mit SC Pernegg gehabt und einen 5:0-Erfolg verbucht.

Grill bricht Defensive

Die erste gute Chance des Spiels gehörte Lassing, aber der Torhüter Christoph Appel von Pernegg war zur Stelle und hielt sein Team im Spiel. Trotz einer gewissen Spielkontrolle von Pernegg gelang es ihnen nicht, Kapital daraus zu schlagen. Die Defensive von Lassing arbeitete hart und vereitelte die Angriffe von Pernegg effektiv. Erst in der 28. Minute brach Andrè Grill den Bann und erzielte nach einer Ecke von Felsner das 1:0 für Lassing. Von diesem Zeitpunkt an wurde Lassing stärker und hatte weitere gute Chancen durch Simon Hörmann und Marc Meitz.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, aber Lassing steigerte sich zunehmend. Pernegg hatte nur eine gute Gelegenheit, die jedoch vom Torwart Lukas Streit vereitelt wurde. Dann begann Lassing jedoch eine beeindruckende Serie von Toren. In der 59. Minute wurde ein Schuss von Marc Meitz von der Linie gekratzt, nachdem sich Perneggs Torwart Appel und ein Verteidiger kollidiert hatten. In der 64. Minute kombinierten sich Hörmann, Meitz und Grill traumhaft, was zur 2:0-Führung durch Grill führte. In der 74. Minute setzte Nico Polach einen scharfen Pass auf Julian Jamnig um, der zum 3:0 einschob. In der 79. Minute spielte Lassing ein unglaubliches Tiki-Taka-Spiel im Strafraum von Pernegg, was Jörg Stenitzer zum 4:0 abschloss. In der 82. Minute vollendete Grill einen Freistoß zum 5:0 für Lassing. Innerhalb von nur 18 Minuten entschied Lassing das Spiel und konnte damit an die starken Leistungen der bisherigen Saison anknüpfen. In der Nachspielzeit gelang Pernegg noch der Ehrentreffer durch Patrik Slomo zum 1:5-Endstand.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt SC "1960" Team Styria RB Pernegg den sechsten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Trotz der drei Zähler machte SV Lassing im Klassement keinen Boden gut. Der Defensivverbund von SV Seerestaurant Lassing steht nahezu felsenfest. Erst 16-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der SV Seerestaurant Lassing ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag tritt SC Pernegg bei TUS "Pörl Sport" Admont an, während SV Lassing einen Tag zuvor SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern empfängt.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "In der ersten 25 Minuten war es gutes Spiel von Pernegg, das 0:1 hatte das Match aber zu unseren Gunsten gedreht. In Hälfte zwei wieder ein toller Auftritt von Grill & Co mit ebenso tollen Toren. Faszinierend was passiert, wenn die Mannschaft so richtig Gas gibt."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Seerestaurant Lassing, 1:5 (0:1)

94 Patrick Slomo 1:5

82 Andre Grill 0:5

79 Jörg Stenitzer 0:4

74 Julian Jamnig 0:3

64 Andre Grill 0:2

28 Andre Grill 0:1

