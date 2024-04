SV Trieben holt sich drei Punkte gegen SV Pruggern

Details Montag, 29. April 2024 09:32

Mit 1:4 verlor SV Pruggern am vergangenen Samstag deutlich gegen Trieben. SV Trieben erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Offener Schlagabtausch

Die Triebener starten stark ins Match. Es kommt auch gleich zur ersten Gelegenheit: Nachdem Cosic am Tormann scheitert, schießt Benjamin Zeiselberger mit dem Abpraller den Tormann an. Dann ist es aber so weit. Zeiselberger trifft in der 18. Minute in Führung. Pruggern schwächte sich schon früh, als Mario Köll mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (26.) - kurios: Er ist Ersatzspieler und lief zum am Boden liegenden Mitspieler, woraufhin er sich bei Schiedsrichter beschwerte. Im ersten Durchgang hatte SV Trieben etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Cosic legt nach

Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Ivan Cosic verantwortlich, der in der 49. Minute volley das 2:0 besorgte. Damit startet Trieben wunschgemäß in die zweite Halbzeit. Dann schlägt aber Pruggern zurück. Marcel Mayer beförderte das Leder zum 1:2 von SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern in die Maschen (52.) - er läuft alle auf Bachner zu, wartet bis zum letzten Augenblick und schiebt den Ball trocken Gurkerl ein. Das Schlusslicht musste dann auch noch den Treffer von Stefan Werner Hintsteiner zum 3:1 hinnehmen (63.) - er dribbelt sich durch die Pruggerner Abwehr und schießt den Ball von der Strafraumgrenze flach ins lange Eck. Cosic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Trieben (78.) - dieses Mal macht er es alleine und trifft aus spitzem Winkel.. Am Schluss gewann SV Trieben gegen SV Pruggern.

Trieben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve von SV Trieben geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Für Trieben ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Trieben bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Trieben wieder in der Erfolgsspur.

Pruggern ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gast bisher ein. Wann bekommt SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Trieben gerät man immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Pruggern alles andere als positiv. Die Situation von Pruggern ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Trieben handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

SV Trieben tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SC St. Barbara an. Bereits einen Tag vorher reist SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern zu SV Seerestaurant Lassing.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, der SV-Pruggern hatte auch die eine oder andere Chance. Bevor unser Benjamin Zeiselberger zum 1:0 traf, hatten wir schon gute Möglichkeiten. Man muss auch sagen dass wir in der ersten Halbzeit Glück hatten, schweres Vergehen von einen Spieler von uns rund 30 Meter vom Tor entfernt, der Spieler der Gastmannschaft wäre komplett alleine auf unser Tor gelaufen und hätte den Ball in das leere Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir das Tempo und so dauerte es nicht lange, bis unsere Tormaschine Ivan Cosic zum 2:0 zuschlug. Aus dem nichts heraus und einer Unachtsamkeit unserer Mannschaft erzielte Mayer den Anschlusstreffer für die Gäste. Aber unsere Mannschaft steckte nicht auf, nach einer feinen Einzelaktion traf Stefan Hintsteiner zum viel umjubelten 3:1 für uns. Der SV Pruggern hatte auch die eine oder andere gute Möglichkeit, aber an diesem Tag wollte es nicht sein. Unsere Tormaschine legte noch eines drauf zum Endstand von 4:1. Ein ganz wichtiger Sieg in diesem 6 Punkte Spiel. Gratuliere meiner Mannschaft zum Sieg und wünsche ihnen alles Gute im nächsten 6 Punkte Spiel in St. Barbara."

Unterliga Nord A: SV Trieben – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 4:1 (1:0)

78 Ivan Cosic 4:1

63 Stefan Werner Hintsteiner 3:1

52 Marcel Mayer 2:1

49 Ivan Cosic 2:0

18 Benjamin Zeiselberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.