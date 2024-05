Dominik Zeilbauer führt SC St. Barbara zum Sieg gegen WSV Liezen

Details Montag, 13. Mai 2024 21:52

In einer intensiven Begegnung der 22. Runde der Unterliga Nord A triumphierte SC St. Barbara mit einem klaren 2:0 gegen WSV Liezen. Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich in der zweiten Halbzeit, in der Dominik Zeilbauer mit zwei Toren den Unterschied machte und seinem Team drei Punkte sicherte.

Erste Halbzeit: Liezen dominiert, doch keine Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre Absichten klar machten. WSV Liezen, angeführt von Nail Kablic und Rijad Majdancic, erzeugte mehrere gefährliche Situationen, konnte aber die Torchancen nicht verwerten. Ein früher Versuch von Kablic wurde durch die Mauer geblockt und Majdancic scheiterte knapp mit einem Kopfball. SC St. Barbara hielt dagegen und hatte durch Muhammet Asan, der die Kreuzlatte traf, eine gute Chance zur Führung. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb die erste Halbzeit torlos, was teilweise an der starken Leistung des Torhüters Louis Apl von St. Barbara lag, der mehrere Schlüsselaktionen parierte.

Die Zeilbauer-Show nach der Pause

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Blatt zugunsten der Gäste aus St. Barbara. Während Liezen weiterhin das Spielgeschehen bestimmte und durch Majdancic und Vrhovac weitere Chancen erspielte, zeigte sich St. Barbara effizienter vor dem Tor. In der 81. Minute brach Dominik Zeilbauer, der erst in der 75. Minute eingewechselt wurde, den Bann und erzielte das 0:1. Er nutzte die erste wirkliche Chance der Gäste und schockte die Gastgeber. Nur wenige Minuten später, in der 89. Minute, sorgte Zeilbauer erneut für Jubel unter den Gästefans, indem er nach einem schnell ausgeführten Konter das 0:2 erzielte und damit das Spiel entschied.

Die letzten Minuten des Spiels boten keinen Raum mehr für eine Wende. WSV Liezen versuchte verzweifelt, den Rückstand aufzuholen, aber die Abwehr von St. Barbara stand sicher. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für SC St. Barbara, das durch taktische Klugheit und effiziente Chancenverwertung überzeugte. Für WSV Liezen hingegen war es eine bittere Niederlage, da sie ihre Überlegenheit in den meisten Phasen des Spiels nicht in Tore ummünzen konnten.

SC St. Barbara konnte mit diesem Auswärtssieg wichtige Punkte sammeln und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, während WSV Liezen die Gelegenheit verpasste, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Dominik Zeilbauer, der Mann des Spiels, wurde zum Matchwinner, indem er seine wenigen Chancen effektiv nutzte und seinem Team den Sieg sicherte.

Stimme zum Spiel:

Manuel Eingang (Sektionsleiter WSV Liezen): "Man kann nur sagen, Tore die man nicht schießt, die bekommt man halt dann. Ich hatte bis zum ersten Tor nie das Gefühl, dass wir ein Gegentor bekommen, aber dann gibt es einen Stellungsfehler und auf einmal bist du hinten. Hätten wir im letzten Drittel mehr konsequent ausgespielt, hätten wir das Spiel sehr früh zu unseren Gunsten gelenkt, aber ja so stehst du dann halt mit Null Punkten da."

Unterliga Nord A: WSV Liezen : SC St. Barbara - 0:2 (0:0)

89 Dominik Zeilbauer 0:2

81 Dominik Zeilbauer 0:1

