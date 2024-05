ATV Irdning überrollt den SV Union Haus/E. mit 5:1

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:35

In einer beeindruckenden Vorstellung im Rahmen der 22. Runde der Unterliga Nord A zeigte ATV MERCANDO Irdning gegen SV Union Haus/E. seine Überlegenheit und sicherte sich einen deutlichen 5:1-Erfolg. Die Heimmannschaft dominierte das Spiel von Beginn an und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Starke erste Halbzeit legt Grundstein für den Sieg

Nach den mäßigen Leistungen der letzten Spiele war die Heimmannschaft auf Wiedergutmachung bei den Fans aus und die Kicker von Karl Dusswald zeigten von Beginn an ihre gewohnte Spielstärke. Mit schönen Kombinationen liefen rollende Angriffe auf das Gehäuse der Gäste aus Haus und in der 22. Minute konnten die heimischen Fans erstmals jubeln. Nach einem schönen Solo von Flügelflitzer Leon Köll legt dieser ideal für Altmeister Michael Schwaiger auf und dieser versenkt das Leder unhaltbar für Tobias Kulmhofer zur verdienten Führung.

Im weiteren Spielverlauf kam es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften und es gab mehrere Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die begeisterten Zuseher hatte sich schon eingestellt, dass es mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause gehen würde, aber Leon Köll stellte in der 45. Minute wieder nach einem sehenswerten Alleingang in den gegnerischen Strafraum auf 2:0 für den ATV Irdning.

Zweite Halbzeit – ATV Irdning lässt nicht locker

Kurz nach Wiederbeginn der 2. Spielhälfte war es wieder Leon Köll, der in der 47. Minute nach einer sehenswerten Kombination mit Daniel Mayrhofer auf 3:0 für den Tabellenführer stellte. Die Gäste aus Haus steckten aber trotz dieser klaren Führung nicht auf und hatten in der 56. Minute durch Lukas Fuchs eine Topchance zum Anschlusstreffer. Sein scharfer Schuss wurde aber von Schlussmann Salvador Treiber mit einer Faustabwehr zu Nichte gemacht. Nach einem Foul im Strafraum an Daniel Mayrhofer der Gäste zeigte in der 58. Minute Schiedsrichter David Präpasser auf den Elfmeterpunkt. Routine Michael Schwaiger spielte an diesem Tag eine herausragende Partie, schnappte sich das Leder und verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:0 für seine Mannschaft. In der 80. Minute erzielte Lukas Fuchs mit einem sehenswerten Kopfball den Anschlusstreffer für den SV Haus. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte in der 90. Minute der eingewechselte Nachwuchsspieler Lukas Pirosko mit seinem ersten Tor in der Unterliga für den ATV Irdning zum 5:1. Der ATV Mercando Irdning bleibt mit diesem Derbysieg weiter mit 7 Punkten Vorsprung vor dem SV Lassing an der Spitze der Unterliga Nord A.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (sportlicher Leiter ATV Irdning): "Ein verdienter Sieg im Bezirksderby gegen den SV Haus, der vor einer beeindruckten Zuschauerkulisse eine starke kämpferische Leistung geboten hat. Nach den bescheidenen Leistungen unserer Mannschaft in den letzten Runden, haben sie heute wieder zu ihrer gewohnten Spielstärke zurückgefunden und ein tolles Spiel geliefert."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum - Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum, Jonas Schweiger - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Hannes Wallner, Phillip Vinojcic, Luca Puchwein, Lukas Pirosko, Manuel Eder



Trainer: Karl Dusvald

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Florian Seggl, Julian Kolb, Philipp Krall, Simon Oberhamberger, Thomas Fuchs, Tobias Marx, Frederik Stocker, Ferdinand Trinker, Florian Danklmayer



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Florian Rohregger, Matthias Hofer, Jakob Kübler



Trainer: Arnold Schrempf

Unterliga Nord A: Irdning : Haus/E. - 5:1 (2:0)

90 Lukas Pirosko 5:1

80 Lukas Fuchs 4:1

58 Michael Schwaiger 4:0

47 Leon Köll 3:0

46 Leon Köll 2:0

22 Michael Schwaiger 1:0

