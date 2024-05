FC Gaishorn erwischt Leader ATV Irdning eiskalt

Details Montag, 20. Mai 2024 09:32

Im Rahmen der 23. Runde der Unterliga Nord A trafen der FC Gaishorn und der ATV Irdning aufeinander. In einem spannenden Match sicherte sich der FC Gaishorn mit einem Endstand von 3:1 sehr überraschend den Sieg. Die Partie bot von Anfang bis Ende Hochspannung und entscheidende Momente, die das Spiel prägten. Durch diese überraschende Auswärtsniederlage kommt zum Finale der Meisterschaft nochmals etwas Spannung um den Meistertitel in die Unterliga Nord A auf. Der ATV Irdning geht nun mit einem Vier-Punkte Vorsprung in das nächste Heimspiel am kommenden Freitag gegen den drittplatzierten TUS Krieglach.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der überlegene Tabellenführer aus Irdning tat sich vor ca. 200 Zuseher von Beginn des Spieles an schwer gegen die Heimmannschaft und hatte erst in der 30. Minute durch Manuel Eder die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Sein platzierter Schuss wurde aber von Torhüter Matthias Prucker zur Ecke abgewehrt. Im Gegenzug machte es der FC Gaishorn besser. Mit einem schnellen Konter wurde Christian Simbürger an der Mittellinie angespielt, dieser marschierte mit dem Leder mühelos bis zur Strafraumgrenze und brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss in Führung. Der ATV Irdning wurde nun aktiver im Spielaufbau und kurz vor der Halbzeitpause hatte Manuel Eder nach einer schönen Aktion alleinstehend vor dem Gaishorner Keeper die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Eder versuchte den herausgeeilten Torwart zu überheben, aber sein Schuss konnte gerade noch abgewehrt werden.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

In der 2. Halbzeit mühte sich der Tabellenführer den Abwehrriegel der tief stehenden Gaishorner zu knacken und es dauerte bis zur 57. Spielminute bis die Blau-Weißen jubeln durften. Der kurz zuvor eingewechselte Goalgetter Daniel Adelwöhrer erzielte bei seinem ersten Ballkontakt, nach einem schönen Zuspiel von Leon Köll, den Ausgleichstreffer für seine Mannschaft.

Die folgenden Spielminuten gehörten den Gästen aus Irdning und es hatte den Anschein, dass Spiel könnte noch zu Gunsten des Tabellenführers gedreht werden. In der 70. Minute wurde der ATV Irdning aber mit einem schnellen Konter überrascht und der FC Gaishorn ging durch Raphel Wöhrer wieder mit 2:1 in Führung. Die Gastmannschaft versuchte noch den Ausgleich zu erzielen, aber die tapfer kämpfenden Gaishorner machten in der 82. Minute durch Christoph Forstner den Deckel drauf und erhöhten auf 3:1 - die Führung wurde souverän über die verbleibende Spielzeit gebracht.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum (Sektionsobmann ATV Irdning): "Leider konnten wir über 90 Minuten nicht überzeugen. Es wirkte eher so, dass Gaishorn um den Meistertitel kämpft. Jetzt heißt es im Endspurt Vollgas zu geben, um den Titel nach Irdning zu bringen."

Aufstellungen:

FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Matthias Prucker - Bernd Oppliger (K), Klaus Oppliger, Raffael Thalhammer, Nico Karner - Georg Gsöllpointner, Christian Simbürger, Raphael Wöhrer, Manuel Eberhard, Andre Kreiner - Christoph Forstner



Ersatzspieler: Thomas Rainer, Michael Forstner, Lukas Staudacher, Lukas Schaffer



Trainer: Alois Valtan

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum - Phillip Vinojcic, Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum, Manuel Eder - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Hannes Wallner, Luca Puchwein, Fabian Schweiger, Lukas Pirosko, Daniel Adelwöhrer



Trainer: Karl Dusvald

Unterliga Nord A: Gaishorn : Irdning - 3:1 (1:0)

82 Christoph Forstner 3:1

70 Raphael Wöhrer 2:1

57 Daniel Adelwöhrer 1:1

33 Christian Simbürger 1:0

