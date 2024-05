Siegtor in der Nachspielzeit: SV Union Haus/E. zwingt Pruggern in die Knie

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:08

Es war ein aufregendes Derby in der Unterliga Nord A an Spieltag 24, das die Zuschauer zur Sonntagsmatinee bis zur letzten Minute in Atem hielt. Der SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern und der SV Union Haus/E. boten ein fesselndes Spiel, das aufgrund eines Treffers in Minute 92 mit einem knappen 2:1 für die Gäste endete.

Torlose 45 Minuten

Die Partie begann dynamisch mit einem sofortigen Anpfiff von Pruggern, das sich entschlossen zeigte, den Heimvorteil zu nutzen. Die erste wirkliche Chance des Spiels hatte Pruggerns Aleksander Stoch, dessen Annahme jedoch direkt den Weg zu Gästegoalie Tobias Kulmhofer fand. Obwohl beide Teams ihre Momente hatten, darunter eine beeindruckende Kopfball-Chance von SVH-Akteur Thomas Fuchs, blieben Tore aus. Die erste Halbzeit war geprägt von verpassten Möglichkeiten und einem starken Mittelfeldspiel, jedoch ohne den entscheidenden Abschluss.

Gäste-Joker sticht in Minute 92

Die zweite Halbzeit begann unverändert mit hohem Engagement auf beiden Seiten. Der erste Treffer fiel in der 59. Minute, als Stoch einen Elfmeter nach einem Foul von Keeper Kulmhofer sicher verwandelte. Die Freude bei den Heimfans war jedoch nicht nachhaltig. In der 76. Minute glich Simon Oberhamberger aus, nachdem er sich geschickt durch die Abwehr spielte und Torhüter Robin Stocker überwand. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Teams drängten auf den Führungstreffer.

"Joker" Matthias Hofer, der nach einer Stunde ins Spiel kam, wurde in der 92. Minute zum Helden für den SV Haus, als er das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte. Dieser späte Treffer ließ die Gäste jubeln und brachte ihnen den erst zweiten Sieg im Frühjahr.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Hans erstellt.

Unterliga Nord A: Pruggern : Haus/E. - 1:2 (0:0)

92 Matthias Hofer 1:2

76 Simon Oberhamberger 1:1

60 Aleksander Stoch 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Hans erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.