Rapid Kapfenberg unterliegt im Heimspiel gegen WSV Liezen mit 0:3

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:25

In der HiWay Arena von Kapfenberg erlebten die Fans am Sonntag eine Partie, die vor allem für die Gastmannschaft WSV Liezen erfreulich verlief. WSV Liezen dominierte das Spiel gegen ASC Rapid Kapfenberg und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Sieg drei wichtige Punkte. Das Spiel, welches in der 24. Runde der Unterliga Nord A stattfand, zeigte von Beginn an eine klar überlegene Liezener Mannschaft, die ihre Chancen konsequent nutzte.

Früher Dämpfer für Rapid Kapfenberg

Bereits in der dritten Minute gingen die Gäste durch einen Treffer von Manuel Eingang in Führung. Nach einem präzisen Querpass von Vrhovac konnte Eingang den Ball sicher im Netz unterbringen und setzte damit die Hausherren unter Druck. Rapid Kapfenberg versuchte, ins Spiel zurückzufinden, fand jedoch keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive von WSV Liezen.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, verdoppelte Rijad Majdancic die Führung für WSV Liezen. Mit einem scharfen Schuss aus kurzer Distanz traf er unter die Querlatte. Das 0:2 stellte einen schweren Schlag für die Moral der Kapfenberger dar, die trotz des regnerischen Wetters versuchten, ihren Anhängern etwas zu bieten.

WSV Liezen mit Entscheidung

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Rapid Kapfenberg war bemüht, aber die Effizienz im Abschluss fehlte. WSV Liezen hingegen spielte weiter konzentriert und zielstrebig. In der 65. Minute gelang es Rijad Majdancic erneut, das Tor zu treffen. Nach einem Gestocher im Fünfmeterraum erzielte er das 0:3, was praktisch die Entscheidung in diesem Spiel bedeutete.

Trotz der nassen Bedingungen und einer Spielfläche, die streckenweise mehr einem Schwimmbad glich, behielten die Spieler von WSV Liezen ihre Überlegenheit bei und spielten die Partie souverän zu Ende. Die Kapfenberger, die in ihrem eigenen Stadion spielten, konnten den Erwartungen nicht gerecht werden und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen. Das Spiel endete schließlich nach 92 Minuten mit einem verdienten 3:0 für die Gäste aus Liezen.

Stimme zum Spiel:

Manuel Eingang (Sektionsleiter WSV Liezen): "Wir haben hinten extrem stabil verteidigt und vorne die nötigen Akzente gesetzt, der Sieg war völlig verdient und hätte auch gerne höher ausfallen dürfen. Die Mannschaftsleistung war heute herausragend."

Aufstellungen:

Kapfenberg Rapid Asc: Kai Rohatsch - Michael Binder, Felix Narnhofer, Ermir Krasniqi, Lukas Maier - Lukas Valentin Laure, Roland Shala, Jonas Maierhofer, Jovan Vlacic - David Steinwidder (K), Maximilian Edelsbacher



Ersatzspieler: Aleksandar Maksic, Clemens Taberhofer, Oscar Weiß, Serkan Ismailov, Ivan Brtan



Trainer: Josef Rechberger

WSV Kelag Energie & Wärme Liezen: Marco Resch - David Sara, Armin Doppelreiter, Sipan Polat, Vlado Barisic - Manuel Eingang (K), Hannes Roth, David Vrhovac, Fabian Draxler, Bernhard Schweiger - Rijad Majdancic



Ersatzspieler: Kemal Selek, Mile Ignjatic



Trainer:

Unterliga Nord A: Ra. Kapfenberg : WSV Liezen - 0:3 (0:2)

65 Rijad Majdancic 0:3

45 Rijad Majdancic 0:2

3 Manuel Eingang 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.