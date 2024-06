Kein Sieger bei Krimi zwischen SC Pernegg und SC St. Barbara

Details Freitag, 07. Juni 2024 23:42

Der SC Pernegg und der SC St. Barbara trennten sich am Freitagabend in der Unterliga Nord A mit einem 1:1-Unentschieden. Während der Gastgeber in der ersten Halbzeit die Führung übernahm, gelang den Gästen kurz vor Schluss noch der Ausgleich. Pernegg beendet die Saison damit auf dem fünften Platz und spielt nächstes Jahr im Steirer-Cup.

Frühe Führung für SC Pernegg

Das Spiel begann unter leichtem Nieselregen, wobei der SC St. Barbara in gelben Trikots und der SC Pernegg in blau-weißen Trikots auflief. Schon in der sechsten Minute gelang es dem Gastgeber, in Führung zu gehen. Jakob Schneller traf nach einer schönen Kombination von Prosser, Petrovic und ihm selbst zum 1:0 für den SC Pernegg.

Die erste Halbzeit war durch intensive Zweikämpfe geprägt. In der 18. Minute sorgte ein Schuss von Messner, der knapp das Lattenkreuz streifte, für Aufsehen. Die Verteidigung des SC Pernegg stand insgesamt jedoch sicher und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen des SC St. Barbara zu. Die Mannschaften gingen mit einem 1:0 für den SC Pernegg in die Kabine.

Ausgleich in den letzten Minuten

Der SC Pernegg kam gut aus der Kabine und hatte in der 57. Minute die große Chance, die Führung auszubauen. Jakob Schneller traf jedoch nur den linken Pfosten. In der 78. Minute verfehlte man die Kreuzecke nur knapp.

Die entscheidende Wende kam schließlich in der 85. Minute. Nach einer Flanke köpfte Stefan Dissauer den Ball zum 1:1-Ausgleich für den SC St. Barbara ins Netz. Obwohl der SC Pernegg in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne warf, blieb es beim 1:1. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Unentschieden in einem spannenden und hart umkämpften Spiel.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Nachdem wir von einer Niederlage des WSV Liezen beim Meister Irdning ausgehen durften, reichte ein Punkt, um an den Ennstalern wieder vorbei zu gehen. Schlussendlich brachten wir das 1:1 über die Zeit und holten uns auch den 5. Platz. Nachdem zu Saisonbeginn ein gesicherter Mittelfeldplatz das Ziel war, kann man mit dem 5. Platz mehr als zufrieden sein. Auch weil die ersten 4 Mannschaften in den direkten Duellen unantastbar waren. Nun heißt es zittern, ob man in der Liga bleiben darf, sollte Breitenau in der Relegation den Aufstieg schafft. Jedoch sind noch viele Fragen offen, die sich erst in der nächsten Woche klären werden."

Aufstellungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Marcel Schmied - David Hörzer, Patrick Slomo, Andreas Stelzer - Tobias Stadler, Maximilian Lechner (K), Manuel Messner, Vukasin Petrovic, Damir Husic - Jakob Schneller, Matthias Prosser

Ersatzspieler: Julian Miess, Sebastian Tropper, Jan Schmied, Christoph Appel, Christian Steko Katic, Teofil Mocanu

Trainer: Martin Prosser

SC St.Barbara: Dominik Rami - Daniel Benak, Florian Zuschnig, Christian Baumann, Bernhard Winkelmayer - Lukas Nickmann, Philipp Unger, Stefan Dissauer (K), Benjamin Angnelius, Mathias Fraiss - Daniel Schrittwieser

Ersatzspieler: Louis Apl, Jakob Edelsbacher, Markus Wölfler, David Zuschnig

Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

Unterliga Nord A: SC Pernegg : SC St. Barbara - 1:1 (1:0)

85 Stefan Dissauer 1:1

6 Jakob Schneller 1:0

Fotos: SC Pernegg, Julia Hörzer (IG: freeze_the_pictures)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.