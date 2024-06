Goalgetter Cosic sticht wieder doppelt: SV Trieben bezwingt SV Stainach-Grimming

Details Samstag, 08. Juni 2024 07:23

Der SV Trieben konnte sich im letzten Meisterschaftsspiel der Saison souverän gegen den SV Stainach-Grimming mit 2:0 durchsetzen. Dank einer abermals starken Leistung von Ivan Cosic, der beide Tore für die Heimmannschaft erzielte, dominierte Trieben das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen kaum eine Chance.

Blitzstart für den SV Trieben

Die Triebener gingen mit dem letzten Aufgebot in dieses Spiel, sechs verletzte Spieler dazu noch ein Gelb-Gesperrter. Aber die Hausherren hatten einen traumhaften Start: Vierte Minute und ein wunderbarer Pass von Dancevic auf Cosic und der Goalgetter trifft zum 1:0. Wenige Minuten darauf, nämlich in der 9. Minute, der nächste Zuckerpass von Florian Haberl und Ivan Cosic traf zum zweiten Mal. Der SV Stainach kam nur zu wenigen Chancen, da Triebens Abwehr inklusive Tormann stark agierten an diesem Spieltag.

Starke Defensive und glänzende Paraden

Nach der Halbzeitpause drängte der SV Stainach-Grimming auf den Anschlusstreffer. Besonders hervorzuheben sind die Paraden von Torhüter Gert, der in der 58. Minute gleich mehrere Glanzparaden zeigte und so seine Mannschaft weiter im Spiel hielt.

Trotz der Bemühungen der Gäste konnte der SV Stainach-Grimming das Blatt nicht mehr wenden. In den letzten Minuten plätscherte das Spiel etwas dahin, ohne dass es zu nennenswerten Situationen kam. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten, und der SV Trieben durfte sich über einen verdienten 2:0-Erfolg freuen.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Ich als sportlicher Leiter und Obmann-Stellvertreter bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir den Abstieg abgewehrt haben und auch 24/25 in der Unterliga Nord A auflaufen dürfen. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei meinem Trainerteam sowie bei meinen Vorstandskollegen und bei allen Leuten, die uns immer geholfen haben. Ein ganz großer Dank an alle Gönner und Sponsoren des SV Trieben, ein herzliches Danke. Und noch eines liegt mir am Herzen, nämlich ein großes Danke an unseren Co- Trainer Wieser Fredi für die super Arbeit und alles Gute für seine neue Herausforderung beim SV-Gaishorn. Danke Fredi. In diesem Sinne danke nochmals für die geilsten Fans der Nation, weiter geht es mit dem ersten Vorbereitungsspiel am 12. Juli gegen den SV Hall um 18: 30 Uhr in Trieben. Noch einmal herzliche Gratulation Burschen zum Klassenerhalt. Forza SVT."

Aufstellungen:

SV Trieben: Gert Bachner, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Fabian Poglitsch, Ivan Cosic (K), Christoph Peer, Julian Schöttl, Steven Spernbauer, Florian Günter Haberl, Mario Dancevic, Ermin Zekan

Ersatzspieler: Sebastian Kleemaier

Trainer: Marco Pichler

SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Simon Schweiger - Mirko Blazevic (K), Georgian Bolovan, Mario Micic, Dominik Bindlechner - Martin Neuper, Marco Thalhamer, Andreas Steiner, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Balazs Bojtok

Ersatzspieler: Alessandro Blazevic, Francesco Paric, Daniel Buchner, Lovro Blazevic, Yannick Schwarz

Trainer: Robert Riesenhuber

Unterliga Nord A: Trieben : Stainach-Gr. - 2:0 (2:0)

9 Ivan Cosic 2:0

4 Ivan Cosic 1:0

