Überzeugender Heimsieg: TUS Admont bezwingt SV Union Haus/E.

In Runde 26 der Unterliga Nord A (STMK) setzte sich TUS Admont klar mit 4:0 gegen SV Union Haus/E. durch. Schon früh in der Partie dominierte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Die Torschützen Christopher Egner, Patrick Lep (2) und Tobias Gerfried Nachbagauer führten Admont zum verdienten Sieg, während SV Union Haus/E. vor allem in der Offensive blass blieb.

Frühe Führung und Dominanz von Admont

Von Beginn an zeigte TUS Admont, dass sie das Spiel dominieren wollten. Nach dem Anpfiff scheiterte Dario Biljesko bereits in der dritten Minute am Torwart der Gäste. In der 14. Minute marschierte Thomas Buchner auf der rechten Seite unwiderstehlich nach vorne, ließ drei Gegenspieler stehen und flankte weit auf Daniel Biljesko, der den Ball mustergültig für Christopher Egner ablegte. Egner schloss mit einem flachen Schuss ins linke Eck ab und brachte TUS Admont mit 1:0 in Führung.

SV Union Haus/E. versuchte, dagegenzuhalten, doch die Abwehr von Admont stand sicher. In der 25. Minute wurde J. Rahbar in der Box zurückgehalten und es gab Elfmeter für die Gastgeber. Patrick Lep (bei seinem Abschiedsspiel) trat an und verwandelte sicher zum 2:0. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand. Fabian Gierer im Tor von Admont zeigte sich mehrfach als sicherer Rückhalt und hielt die Null fest.

Admont lässt nach dem Seitenwechsel nichts anbrennen

Nach der Pause setzte TUS Admont seine dominierende Spielweise fort. In der 47. Minute gab es eine Schrecksekunde, als Egner gefoult wurde und eine kurze Behandlung benötigte. Doch er konnte weiterspielen. Kurz darauf in der 51. Minute zeigte Fabian Gierer erneut seine Klasse, als er einen Freistoß von Oberhamberger aus 35 Metern parierte. Der Abpraller wurde von Rohregger neben das Tor gesetzt.

In der 55. Minute bereitete ein Zuckerpass auf Patrick Lep vor, dessen Schuss zwar vom Torwart abprallte, aber trotzdem über die Linie trudelte, den nächsten Treffer vor. Nur kurze Zeit später, in der 68. Minute, folgte das vierte Tor. Nach einer perfekten Ballmitnahme marschierte Tobias Nachbagauer in die Box und schloss souverän ab. Mit diesem Treffer zum 4:0 war das Spiel endgültig entschieden.

Ende einer Ära bei TUS Admont

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der überzeugende 4:0-Sieg von TUS Admont perfekt. Dieses Spiel markierte auch das Ende einer Ära, da mehrere Spieler und das Trainerduo Giovanni Bustamante und Pavo Martic ihre Tätigkeit beim Verein beendeten. Besonders emotional wurde es für Patrick Lep, der an diesem Tag sein Abschiedsspiel feierte und sich mit zwei Toren gebührend verabschiedete.

Unterliga Nord A: Admont : Haus/E. - 4:0 (2:0)

69 Tobias Gerfried Nachbagauer 4:0

56 Patrick Lep 3:0

25 Patrick Lep 2:0

15 Christopher Egner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Anna Nass mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.