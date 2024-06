ATV Irdning unterstreicht Titelgewinn mit Kantersieg über WSV Liezen

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:15

Der ATV Mercando Irdning blieb auch im letzten Heimpiel im Derby gegen den WSV Liezen in der ATV Riesneralm Arena ungeschlagen und feierte vor rund 400 Zusehern einen 7:0-Kantersieg gegen die Werkssportler. In der dritten Halbzeit wurde Meistertitel der Irdninger dann ausgiebig gefeiert.

Frühe Führung für ATV Irdning

Die blau-weißen Kicker aus Irdning begannen das Spiel mit einem Blitzstart und bereits in der sechsten Minute erzielte Michael Schwaiger nach einer Maßflanke von Manuel Eder per Kopf das 1:0 für seine Mannschaft. Kurz darauf hatten die Gäste ebenfalls durch einen Kopfball von Rijad Majdancic eine Top-Chance zum Ausgleichstreffer, die aber von Torhüter Jakob Bischof mit einer Glanzparade geklärt wurde.

Im weiteren Spielverlauf diktierte aber der neue Meister das Geschehen am Rasen und spielte sehenswerte Kombinationen. In der 32. Minute war es dann soweit, als Alexander Hofer mit einem Hammer außerhalb des Strafraumes unter die Querlatte auf 2:0 stellte.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte kam der große Auftritt von Goalgetter Daniel Adelwöhrer und er stellte mit einem Doppelpack in der 50. und 54. Minute auf 4:0 für seine Mannschaft. Mit diesem Spielstand sorgte der ATV Irdning für klare Verhältnisse in der Riesneralm-Arena. In der 63. Minute war es dann soweit und es brauste tosender Applaus durch das Stadion. Die Irdninger Legende Hannes Wallner lief nämlich zum 400. Spiel für seinen Blau-Weißen ein.

Der Torhunger der Heimmannschaft sollte an diesem Abend aber noch nicht gestillt sein und durch Florian Daum in der 68. Minute und durch Michael Schwaiger in der 86. Minute stellte der ATV Irdning auf 7:0. Mit diesem Ergebnis beendete Schiedsrichter Markovic Sladen das letzte Meisterschaftsspiel und der Jubel bei den Fans über den Meistertitel in der Unterliga Nord A kannte keine Grenzen.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning):“ Eine überragende Saison wurde mit einem Kantersieg gegen den WSV Liezen gekrönt. Nach unserem bitteren Abstieg im letzten Jahr, haben wir unsere Vision erfüllt und sind mit dem sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga zurückgekehrt. Wir haben in dieser Saison alles erreicht, was es zu erreichen gab, Team der Runde, Sieger in der unbezwingbaren Wertung. Gratulation an die Mannschaft, Funktionäre, beide Trainerteams (Herbst-Michael Aigner – Raimund Kopf – Frühjahr- Karl Duswald – Kevin Plank) und an unsere zahlreichen Fans, die uns mit ihrer großartigen Unterstützung zum Meistertitel getragen haben. Gratulation auch an meine Freunde des SV Lassing zum Vizemeistertitel, sie haben uns mit ihrer grandiosen Serie im Frühjahr, mit nur einem Unentschieden, gehörig unter Druck gesetzt. Der ATV Irdning wünscht ihnen alles Gute, bei ihren Relegationsspielen gegen den ESV Mürzzuschlag und würde sich über weitere Derbys in der Oberliga sehr freuen."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Alexander Hofer - Phillip Vinojcic, Luca Puchwein, Leon Köll, Florian Daum, Manuel Eder - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer

Ersatzspieler: Günter Thalhamer, Hannes Wallner, Andreas Wieser, Sebastian Paric, Fabian Schweiger, Lukas Pirosko

Trainer: Karl Dusvald



WSV Kelag Energie & Wärme Liezen: Marco Resch - David Sara, Sipan Polat, Armin Doppelreiter, Vlado Barisic - Bernhard Schweiger, Manuel Eingang (K), Hannes Roth, David Vrhovac, Fabian Draxler - Rijad Majdancic

Ersatzspieler: Kemal Selek, Sebastian Komaier

Trainer: Kristijan Maleta

Unterliga Nord A: Irdning : WSV Liezen - 7:0 (2:0)

86 Michael Schwaiger 7:0

77 Lukas Pirosko 6:0

68 Florian Daum 5:0

54 Daniel Adelwöhrer 4:0

50 Daniel Adelwöhrer 3:0

32 Alexander Hofer 2:0

6 Michael Schwaiger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.