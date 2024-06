5:2! SV Lassing schießt sich gegen FC Gaishorn für Relegation warm

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:26

Letzte Runde, letztes Bezirksderby in dieser Saison, Wetter passte auch und so kamen rund 250 Besucher in die Mercando-Arena von Lassing und freuten sich auf ein gutes Spiel. Für Lassing war es nochmals ein Test vor den Relegationsspielen gegen den Oberligisten ESV Mürzzuschlag. Bei Gaishorn war es das letzte Spiel von Alois Valtan als Trainer, mit dem sie dank eines starken Frühjahres den Klassenerhalt feiern dürfen.

Blitzstart und Führung für SV Lassing

Beide Mannschaften spielten von Beginn an munter drauf los, jedoch verletzte sich Gaishorns Thomas Reiner bereits in den Anfangsminuten am Finger schwer und musste ins Krankenhaus. Lassing war spielbestimmend und kam zu guten Möglichkeiten, die auch in Tore umgemünzt wurden: in Minute 21 verwertet Julian Pachler ein Hörmann-Zuspiel zum 1:0 und fünf Minuten später traf Gerald Stenitzer mit einem tollen Bananenschuss zum 2:0. In der 40. Minute bekam Lassing einen Foulelfmeter zugesprochen,

aber Gaishorn-Goalie Luka Smid konnte den von Andrè Grill

geschossenen Strafstoß parieren.

Spannende zweite Halbzeit mit vielen Toren

Die zweite Halbzeit beginnt genau nach dem Geschmack der Lassinger Fans, den in Minute 50 wurde David Schweiger im Strafraum von den Beinen geholt und den dafür verhängten Elfmeter verwandelte diesmal Andrè Grill sicher zum 3:0. Rund zehn Minuten später gelang Gaishorn, das sich keinesfalls in der Abwehr einmauerte, sondern versuchte, flott nach vorne zu spielen, der Anschlusstreffer zum 3:1, Christoph Forstner traf mit einem

wunderschönen Kopfball. In Minute 70 war wieder der Führende in der Torschützenliste Andrè Grill am Zug, er verwandelte einen Freistoß direkt zum 4:1 (sein 23. Treffer in der laufenden Meisterschaft). Auch die Schlussminuten hatten es in sich, in Minute 80 verkürzte Bernd Oppliger nach einer Ecke zum 4:2 und vier Minuten später gelang Marco Felsner bereits zum dritten Mal in dieser Saison das Kunststück, einen Eckball direkt zu verwerten.

Stimme zum Spiel:

mitzuspielen, aber Lassing war einfach stärker. Nun gilt es das Augenmerk auf die bevorstehenden Relegationsspiele gegen den ESV Mürzzuschlag zu richten – wir freuen uns darauf!" Aufstellungen: SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Martin Michalka, Marc Zeiser (K), Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Anes Imamovic - Julian Pachler, Andre Grill, Simon Hörmann - Julian Jamnig, Jörg Stenitzer Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Nico Polach, Marlon Grill, David Schweiger, Marco Felsner Trainer: Matthias Prommer



FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Luka Smid - Thomas Rainer, Bernd Oppliger (K), Klaus Oppliger, Raffael Thalhammer, Nico Karner - Georg Gsöllpointner, Christian Simbürger, Manuel Eberhard, Andre Kreiner - Christoph Forstner Ersatzspieler: Armin Singer, Lukas Staudacher, Zsolt Jankovics, Lukas Schaffer Trainer: Alois Valtan Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Aufgrund der vielen Spielanteilen und der Verwertung der gebotenen Chancen ein völlig verdienter Sieg unserer Mannschaft. Ein Bravo geht auch an den FC Gaishorn, die sich keinesfalls versteckten und versuchten

Unterliga Nord A: SV Lassing : Gaishorn - 5:2 (2:0)

84 Marco Felsner 5:2

80 Bernd Oppliger 4:2

70 Andre Grill 4:1

62 Christoph Forstner 3:1

50 Andre Grill 3:0

27 Gerald Stenitzer 2:0

21 Julian Pachler 1:0

