Offensivfeuerwerk bei SV Stanz versus Rapid Kapfenberg

Details Montag, 10. Juni 2024 13:12

In einem spannenden und torreichen Spiel setzte sich der SV Emanuels Fotodesign Stanz gegen ASC Rapid Kapfenberg mit 6:3 durch. Die Zuschauer wurden von Anfang an mit offensivem Fußball verwöhnt, und beide Teams schenkten sich nichts. Nach einem Halbzeitstand von 3:2 für die Gastgeber legten beide Mannschaften in der zweiten Hälfte noch einmal nach und boten bis zur letzten Minute eine packende Partie.

Offensivfeuerwerk in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 12. Minute fiel das erste Tor für den SV Stanz. Musa Kebbeh Sillah brachte sein Team in Führung. Die Gastgeber ließen nicht nach und erhöhten in der 26. Minute durch Manuel Maierhofer auf 2:0. Es sah nach einer klaren Angelegenheit für den SV Stanz aus.

Doch Rapid Kapfenberg zeigte Kampfgeist und kam durch ein unglückliches Eigentor von Benjamin Purger in der 36. Minute wieder heran. Mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 keimte bei den Gästen Hoffnung auf, doch die Antwort des SV Stanz ließ nicht lange auf sich warten. Jonas Maierhofer stellte kurz vor der Halbzeitpause den alten Abstand wieder her und erzielte in der 45. Minute das 3:1.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Musa Kebbeh Sillah, der bereits den ersten Treffer für Rapid Kapfenberg erzielt hatte, seine Mannschaft erneut heran. Mit dem 3:2 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Packender Schlagabtausch in der zweiten Hälfte

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da schlug der SV Stanz erneut zu. Manuel Maierhofer erhöhte in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2. Die Gastgeber zeigten sich weiterhin offensiv stark und setzten die Defensive von Rapid Kapfenberg permanent unter Druck.

In der 74. Minute gab es jedoch wieder einen Hoffnungsschimmer für die Gäste. Alexander Prietl markierte das 4:3 und ließ die Partie noch einmal spannend werden. Doch die Freude währte nur kurz, denn eine Minute später stellte Michael Ellmaier mit einem schönen Treffer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit dem 5:3 in der 75. Minute sorgte er für etwas Ruhe auf Seiten des SV Stanz.

Den Schlusspunkt in diesem torreichen Spiel setzte Michael Gösslbauer, der in der 81. Minute den Ball zum 6:3-Endstand im Netz versenkte. Damit war der Wille von Rapid Kapfenberg endgültig gebrochen, und der SV Stanz konnte einen verdienten Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): "Unsere Gäste haben den besseren Start ins Spiel gefunden und haben uns gleich am Anfang ordentlich unter Druck gesetzt. Schon in den ersten Minuten hatten die Kapfenberger 2 große Chancen und sind an Pfosten und Torwart Mandl gescheitert. nach diesen Aktionen wurden wir wach und gingen 2:0 in Führung. Die jungen Kapfenberger erkämpften sich immer wieder gute Situationen, allerdings waren wir in diesem Match einfach effizienter und konnten unseren Vorsprung ausbauen und verdient gewinnen. Ein schöner Abschluss für unsere 3 Spieler, die sich mit diesem Ergebnis in die Fußball Pension verabschiedeten."

Aufstellungen:

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Christopher Mandl - Andreas Dengg, David Sattler, Benjamin Purger (K), David Kaltenbrunner - Elias Schwaiger, Musa Kebbeh Sillah, Michael Ellmaier, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner - Manuel Maierhofer

Ersatzspieler: Florian Dissauer, Jonas Paller, Manuel Medl, Christian Gurdet, Horst Stumpf, Manuel Puchner

Trainer: Dietmar Schöggl

Kapfenberg Rapid Asc: Kai Rohatsch, Semir Vrbic, Michael Binder, Jonas Maierhofer, David Steinwidder (K), Alexander Prietl, Lukas Valentin Laure, Jakob Mutvar, Jakob Aigner, Andreas Stiglitz, Jonas Paul Gruber

Ersatzspieler: Roland Shala, Clemens Taberhofer, Oscar Weiß, Ivan Brtan, Felix Narnhofer, Ermir Krasniqi

Trainer: Josef Rechberger

Unterliga Nord A: SV Stanz : Ra. Kapfenberg - 6:3 (3:2)

81 Michael Gösslbauer 6:3

75 Michael Ellmaier 5:3

74 Alexander Prietl 4:3

49 Manuel Maierhofer 4:2

48 Jonas Maierhofer 3:2

47 Musa Kebbeh Sillah 3:1

36 Eigentor durch Benjamin Purger 2:1

26 Manuel Maierhofer 2:0

12 Musa Kebbeh Sillah 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.