Erste Schnupperphase beendet: Aufsteiger Lobmingtal ist voll im Soll!

Über eineinhalb Jahrzehnte lang beweist der SV Lobmingtal wahre Steherqualitäten in der Gebietsliga Mur. Denn obwohl man desöfteren sehr knapp dran ist an der Klassenverbesserung, wird es letztendlich nichts mit dem heißbegehrten erstmaligen Aufstieg in die Unterliga Nord B. Durchwegs können die Lobmingtaler in dieser langen Zeitspanne mit einstelligen Tabellenplätzen aufwarten. Was sich unterm Strich aber eben als brotlose Kunst herausstellen sollte. Aber im Sommer 2019 gibt es dann kein Halten mehr. Mit einem 8-Punkte-Vorspung auf den ersten Verfolger Krakaudorf katapultiert man sich ein Stockwerk höher. Und dort findet sich die Truppe von Trainer Günter Gerdl dann überraschend schnell zurecht. So fehlen nach der Herbstrunde auf den Zweiten St. Peter/Kbg. gerade einmal vier Punkte. Das "Thema-Abstiegskampf" ist lange schon vom Tisch, wonach der Aufsteiger im Frühjahr unbekümmert an das Werk gehen kann. Demzufolge sollte man Lobmingtal, wie auch schon über weite Strecken in der ersten Meisterschaftshälfte, durchaus die Rolle als Zünglein an der Waage zukommen lassen. Ist es dem Liganeuling doch weiterhin zum zutrauen, einem jeden der 13 Gegner wehtun zu können.

Langzeittrainer Günter Gerdl konnte sich in der Hinrunde mit dem Aufsteiger Lobmingtal im gesicherten Tabellen-Mittelfeld etablieren.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: SV Lobmingtal

Tabellenplatz: 6. Unterliga Nord B

Heimtabelle: 5.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 8:1 in Fohnsdorf (11. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:5 bei Rapid Kapfenberg (7. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,6

bekommene Tore/Heim: 1,6

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 2,4

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 10.

erhaltene Karten: 2 gelb-rote Karten/35 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Michael Grandl (7 Treffer)

Trainer Günter Gerdl steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Angesichts der Tatsache, dass es im ersten Unterliga-Jahr das vorrangige Ziel war die Klasse zu halten, gilt es vollauf zufrieden zu sein. Was uns aktuell in die angenehme Lage bringt, frei von der Leber weg spielen zu können. Was die Jungs auch im Herbst schon hervorragend praktiziert haben. Es war sogar noch der eine oder andere Punkt mehr drinnen."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Wenn es uns gelingt einen besseren Start wie in der Hinrunde hinzulegen (3 Spiele 1 Punkt), scheint doch noch vieles möglich zu sein."

Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

"Es wird soweit alles beim Alten bleiben bzw. besteht kein Bedarf kadermäßig etwas zu ändern. Zudem gibt es in unserer Kampfmannschaft II immer wieder talentierte Spieler, auf die wir zurückgreifen können. Der Start der Aufbauphase war Mitte Jänner. Am Programm steht auch ein viertägiges Trainingslager im kroatischen Umag."

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Die jetzigen Top-3, Rapid Kapfenberg, St. Peter/Kbg. und Neumarkt, werden sich den Titel untereinander ausmachen."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"In erster Linie ist es unsere Vorgabe das angeschlagene Niveau zu halten. Wenn dann noch eine spielerische Schippe daraufgelegt werden kann, sind wir vollauf im Plansoll in der Unterliga-Premieren-Saison."

Testspiel:

Sonntag, 9. Feber, 16:00 Uhr (in Zeltweg)

Lobmingtal - Krakaudorf (ULNB)

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

