Leaderposition behauptet: Neumarkt punktet gegen St. Margarethen!

Am 5. Spieltag trifft in der Unterliga Nord B der TSV Raiffeisen Neumarkt auf den FC KBG St. Margarethen/Kn. Und dabei werden die Langmaier-Mannen ihrem Ruf als Defensivkünstler einmal mehr gerecht. Es gelingt die Null zu halten und so auch einen Punkt gutzuschreiben. Immer noch unbesiegt hält Neumarkt nun nach fünf Spielen bei vorzeigwürdigen 11 Punkten. Auch die Hrvo-Truppe ist immer noch ungeschlagen und hält nun bei 9 Zählern. Der Spielleiter war Jörg Hofgartner, assistiert wurde er von Ahmad Reish - 95 Zuseher waren in der Sportarena mit von der Partie.

(Trainer Philipp Langmaier und die Neumarkter sind weiterhin an der Tabellenspitze zu finden)

Die Gäste treffen nur nur die Torstange

Zu Beginn der Begegnung sind es die Neumarkter, die die besseren Spielanteile verzeichnen. Vor allem Daniel Meier kann da immer wieder auf sich aufmerksam machen. Aber in Summe betrachtet ist der Neumarkter Angreifer bei der Gästeabwehr doch gut aufgehoben. Mit Fortdauer des Spiels versteht es dann auch St. Margarethen sich formatfüllend ins Bild zu stellen. In der 24. Minute liegt dann das 0:1 in der Luft. Aber Jakob Reumüller trifft mit einem Kopfball nur Aluminium. Das Spiel hätte wohl eine komplett andere Richting eingenommen. So aber bleibt es beim torlosen Unentschieden. Was beide Mannschaft dazu veranlasst, weiter die Sicherheits-Karte auszuspielen.

Neumarkt gelingt es die Null zu halten

Im zweiten Durchgang kommt es dann dazu, dass sich die Gäste zwar eine optische Überlegenheit erarbeiten können. Das Problem dabei ist nur, dass man im letzten Drittel zu wenig Abgebrühtheit an den Tag legt. Demnach gelingt es der straff organisierten Neumarkter Abwehr auch immer wieder, sich aus heiklen Situationen zu befreien. Ab der 70. Minute muss der Platzherr mit einem Spieler weniger auskommen, weil Eugen die Gelb/Rote Karte präsentiert bekommt. In Überzahl drückt St. Margarethen dann noch einmal ordentlich auf das Gaspedal. Aber was auch versucht wird, den Weg über die Linie findet das Spielgerät an diesem Tag nicht. So gelingt es den Neumarktern letztlich, einen doch schmeichelhaften Punkt gutzuschreiben.

TSV NEUMARKT - FC ST. MARGARETHEN/KN. 0:0

Gelb/Rote Karte: Eugen (70. Neumarkt)

Stimme zum Spiel:

Enes Hrvo, Trainer St. Margarethen/Kn.

"Für uns waren das ganz klar zwei verlorene Punkte. Neumarkt ist praktisch nur hinten drinnen gestanden. Leider reichte unser Einfallsreichtum nicht aus, um den Abwehrriegel zu knacken. Auch mit den Schiri-Entscheidungen waren wir nicht immer zufrieden."

